Старение населения: в ООН спрогнозировали сокращение доли молодежи в Украине до 2050 года Сегодня 16:08

Через 25 лет в Украине значительно станет меньше молодежи

Через 25 лет Украина может стать страной с наименьшей долей молодого населения в мире, возглавив мировой антирейтинг.

Об этом говорится в отчете ООН по глобальной демографии.

Молодежи становится все меньше

По оценкам ООН, в 2000 году молодежь составила 14,8% населения Украины (7,3 млн. человек). В то же время уже в 2025 году этот показатель снизился до 9%.

Как свидетельствует прогноз, к 2050 году доля молодежи в населении Украины может упасть до 6,6% - это около 2,3 млн человек.

Похожие демографические тенденции наблюдаются и в других странах Европы, однако их показатели остаются выше.

В частности, в 2050 году доля молодежи составит:

Италия — 9,2%;

Эстония — 7,8%;

Польша — 11,0%;

Франция — 12,7%;

Великобритания — 9,9%.

В целом доля молодежи в мире в 2050 году прогнозируется на уровне 7,9%.

До этого Finance.ua отмечал , что из-за полномасштабного российского вторжения в Украину около 5 млн граждан были вынуждены уехать за границу. Это повлияло как на ускорение старения населения, так и на дефицит рабочей силы.

Работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой кадров, поэтому стали менее строго подходить к отбору кандидатов.

По оценке эксперта, в будущем значительная часть украинцев будет вынуждена работать до 70−75 лет, в частности, из-за ограниченных возможностей пенсионной системы и нехватки рабочей силы.

Также мы сообщали , что самый высокий уровень желания вернуться в Украину среди беженцев, покинувших страну из-за боевых действий, а самый низкий — среди молодых людей.

