Место для вашей рекламы

Старение населения: в ООН спрогнозировали сокращение доли молодежи в Украине до 2050 года

Через 25 лет в Украине значительно станет меньше молодежи, Фото: freepik
Через 25 лет Украина может стать страной с наименьшей долей молодого населения в мире, возглавив мировой антирейтинг.
Об этом говорится в отчете ООН по глобальной демографии.

Молодежи становится все меньше

По оценкам ООН, в 2000 году молодежь составила 14,8% населения Украины (7,3 млн. человек). В то же время уже в 2025 году этот показатель снизился до 9%.
Как свидетельствует прогноз, к 2050 году доля молодежи в населении Украины может упасть до 6,6% - это около 2,3 млн человек.
Похожие демографические тенденции наблюдаются и в других странах Европы, однако их показатели остаются выше.
В частности, в 2050 году доля молодежи составит:
  • Италия — 9,2%;
  • Эстония — 7,8%;
  • Польша — 11,0%;
  • Франция — 12,7%;
  • Великобритания — 9,9%.
В целом доля молодежи в мире в 2050 году прогнозируется на уровне 7,9%.
До этого Finance.ua отмечал, что из-за полномасштабного российского вторжения в Украину около 5 млн граждан были вынуждены уехать за границу. Это повлияло как на ускорение старения населения, так и на дефицит рабочей силы.
Работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой кадров, поэтому стали менее строго подходить к отбору кандидатов.
По оценке эксперта, в будущем значительная часть украинцев будет вынуждена работать до 70−75 лет, в частности, из-за ограниченных возможностей пенсионной системы и нехватки рабочей силы.
Также мы сообщали, что самый высокий уровень желания вернуться в Украину среди беженцев, покинувших страну из-за боевых действий, а самый низкий — среди молодых людей.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
