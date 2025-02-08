Стало известно, сколько украинцев получили «тысячу Зеленского» — Finance.ua

Стало известно, сколько украинцев получили «тысячу Зеленского» Сегодня 21:12 — Казна и Политика

Стало известно, сколько украинцев получили «тысячу Зеленского»

Украинцы получили еще 917,3 млн гривен в рамках программы «Зимова єПідтримка». В этот раз средства были выплачены по заявкам, поданным через приложение «Дія» и в отделениях банков-партнеров в период с 15 по 27 января.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

В общей сложности было проработано 917,3 тыс. заявок, из которых около 239 тыс. касались выплат на детей.

По словам первого вице-премьер-министра — министерки экономики Юлии Свириденко, с учетом этих выплат уже более 11 миллионов человек получили помощь по заявкам в «Дія», через банки-партнеры и «Укрпочту».

На что можно потратить деньги

В Министерстве напомнили, подать заявку на «Зимову єПідтримку» можно до конца февраля 2025 года через приложение «Дія», отделения банков-партнеров и Укрпочту.

Потратить средства можно на:

оплату коммунальных, медицинских услуг;

образование, транспорт, мобильную связь, страхование;

приобретение книг, печатной продукции, лекарств и медицинских изделий украинского производства, зарегистрированных в программе «Национальный кешбэк».

Кроме того, 1000 грн можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.

Напомним, в январе этого года заработала программа «Учительская доплата» и педагоги в школах начали получать дополнительную ежемесячную выплату.

По словам премьера Шмыгаля, речь идет о доплате от 1000 грн «на руки» в зависимости от учебной нагрузки учителя. С сентября такая доплата будет увеличена до 2 тысяч гривен.

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