Стало известно, сколько украинцев получили «тысячу Зеленского» — Finance.ua

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Стало известно, сколько украинцев получили «тысячу Зеленского»

Казна и Политика
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Стало известно, сколько украинцев получили «тысячу Зеленского»
Стало известно, сколько украинцев получили «тысячу Зеленского»
Украинцы получили еще 917,3 млн гривен в рамках программы «Зимова єПідтримка». В этот раз средства были выплачены по заявкам, поданным через приложение «Дія» и в отделениях банков-партнеров в период с 15 по 27 января.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
В общей сложности было проработано 917,3 тыс. заявок, из которых около 239 тыс. касались выплат на детей.
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По словам первого вице-премьер-министра — министерки экономики Юлии Свириденко, с учетом этих выплат уже более 11 миллионов человек получили помощь по заявкам в «Дія», через банки-партнеры и «Укрпочту».

На что можно потратить деньги

В Министерстве напомнили, подать заявку на «Зимову єПідтримку» можно до конца февраля 2025 года через приложение «Дія», отделения банков-партнеров и Укрпочту.
Потратить средства можно на:
  • оплату коммунальных, медицинских услуг;
  • образование, транспорт, мобильную связь, страхование;
  • приобретение книг, печатной продукции, лекарств и медицинских изделий украинского производства, зарегистрированных в программе «Национальный кешбэк».
Кроме того, 1000 грн можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.
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Напомним, в январе этого года заработала программа «Учительская доплата» и педагоги в школах начали получать дополнительную ежемесячную выплату.
По словам премьера Шмыгаля, речь идет о доплате от 1000 грн «на руки» в зависимости от учебной нагрузки учителя. С сентября такая доплата будет увеличена до 2 тысяч гривен.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
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