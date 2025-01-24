Правительство расширило перечень получателей пособия «Зимова єПідтримка» через Укрпочту — Finance.ua

Правительство расширило перечень получателей пособия «Зимова єПідтримка» через Укрпочту
Кабинет Министров расширил список категорий граждан, которые могут получить пособие от государства в рамках программы «Зимова єПідтримка» через Укрпочту.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Изменения направлены на то, чтобы еще больше украинцев могли воспользоваться государственной поддержкой», — пояснили в компании.
Теперь подать заявку на получение пособия «Зимова єПідтримка» через Укрпочту могут:
- люди старше 60 лет, не имеющие приложения Дія и не получающие пенсии или соцвыплаты через Укрпочту;
- недееспособные совершеннолетние люди (заявку подает опекун);
- люди с инвалидностью I и II групп;
- лица, которые получают надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А, получают пенсию по инвалидности или социальное пособие через банки.
«То есть по новым правилам получить государственное пособие в отделениях Укрпочты могут и те граждане, которые раньше не получали через компанию пенсии или социальные выплаты», — добавили в «Укрпочте».
Чтобы воспользоваться помощью от государства, необходимо:
- Прийти в отделение Укрпочты, обратиться к оператору и заполнить бланк заявления на получение выплаты «Зимней поддержки» через Укрпочту.
- После получения СМС от компании о начислении выплаты прийти в отделение и получить услуги или товары в пределах начисленной суммы.
Маломобильные получатели могут обратиться в Контакт-центр компании, а затем оформить заявку и получить пособие с помощью почтальона.
В случае, если получателем является недееспособное лицо, обратиться за «Зимней поддержкой» имеет право опекун на основании документа, удостоверяющего личность опекуна, и документа, подтверждающего назначение опекуна получателю пособия.
Документы, которые необходимо предоставить в отделении для оформления заявки:
- документ, удостоверяющий личность получателя пособия (в том числе паспорт гражданина Украины);
- документ, подтверждающий статус получателя пенсии по инвалидности или социального пособия;
- для опекунов — документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю пособия, при этом изготовление копий указанных документов не требуется.
Также в заявке необходимо указывать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика получателя пособия.
Заявки на получение пособия для вышеупомянутых категорий граждан через Укрпочту могут быть поданы до конца февраля 2025 года. А получить его можно будет до конца апреля 2025 года.
«Все граждане, получающие пенсии, субсидии или другие социальные выплаты через Укрпочту, имеют возможность воспользоваться „Зимней поддержкой“ по упрощенной процедуре: не нужно писать заявление, достаточно просто прийти в отделение в день получения своей плановой выплаты согласно привычному графику или с помощью почтальона», — подчеркнули в компании.
Напомним, что государственное пособие нельзя получить наличными. Средства можно использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение товаров украинского производства (продукты, лекарства, бытовая химия
и т. п.), пополнение мобильного счета, донаты на поддержку ВСУ, подписку на полюбившиеся издания и другие товары и услуги, утвержденные правительством.
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