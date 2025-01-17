«Зимова єПідтримка»: украинцы подали 10 млн заявок на выплату в «Дія» — Finance.ua

«Зимова єПідтримка»: украинцы подали 10 млн заявок на выплату в «Дія»
С декабря 2024 года украинцы подали 10 млн заявок на получение выплат по программе «Зимова єПідтримка» в приложении «Дія».
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Полученные средства граждане чаще всего тратили на оплату коммунальных услуг.
Ключевые показатели программы в «Дія»
- 10 млн заявок в «Дія» за полтора месяца, почти 2,5 млн — на детей
- 14% заявок от ВПЛ
- 18,5% людей в возрасте 60+
- 68% пользователей — женщины, 32% - мужчины
- Средний возраст заявителей — 40 лет
Как подать заявку через «Дія»?
- Установите или обновите мобильное приложение «Дія».
- В разделе Сервисы выберите «Зимова єПідтримка».
- Ознакомьтесь с условиями программы.
- Выберите получателя помощи. Можно оформить помощь как на себя, так и на ребенка, если в «Дія» отображается цифровое свидетельство о рождении ребенка. Если свидетельство не отображается, его нужно добавить.
- Выберите карту для зачисления средств. Если у вас уже есть карта Национальный кешбэк, выберите ее. Если нет, «Дія» предложит открыть ее в одном из банков-партнеров программы.
- Проверьте данные заявки, подтвердите, что находится на территории Украины, и нажмите «Отправить».
Подать заявку на выплату 1000 грн можно через отделения банков-партнеров и через Укрпочту — детали на сайте программы.
На что можно потратить деньги?
Средства, полученные на карту для выплат Национальный кешбэк, можно потратить на оплату услуг: коммунальных, медицинских, образование, транспорт, мобильную связь, страхование
и т. д. Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, которые продаются в торговых точках, зарегистрированных в программе. Для удобства созданы интерактивные карты аптек и книжных магазинов. Также 1000 грн можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.
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