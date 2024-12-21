«Зимова єПідтримка»: как получить средства без смартфона — Finance.ua

«Зимова єПідтримка»: как получить средства без смартфона Сегодня 15:18 — Личные финансы

«Зимова єПідтримка»: как получить средства без смартфона

Украинцы, не имеющие смартфона, могут оформить «Зимова єПідтримка» в отделениях банков, где получают пенсию.

Об этом сообщили изданию «На пенсии» в колл-центре Приватбанка.

Что нужно сделать для получения средств без смартфона

Граждане могут обратиться в банк, подать заявление и открыть банковский счет. Именно на него будут зачислены средства.

«Специалист по обслуживанию клиентов в любом отделении поможет вам это сделать. С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон», — рассказали в банке.

Клиенту сообщат, когда карта появится в наличии. Тогда ее можно будет забрать в отделении финучреждения.

«Это будет физическая пластиковая карта, которой можно рассчитаться за украинские товары, лекарства, оплатить коммунальные услуги. Снять наличные с нее не удастся», — рассказали в ПриватБанке

По состоянию на сегодняшний день банк только работает над оформлением карт, поэтому клиенты их еще не получают.

Напомним, тысячу гривен «Зимова єПідтримка» можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).

Зимняя помощь в размере тысячи гривен не распространяется на находящихся за рубежом украинцев. Если они оформят ее, им придется возвращать деньги.

На пенсии По материалам:

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