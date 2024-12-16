«Зимова єПідтримка» поступила на счета еще 2 млн украинцев — Finance.ua

«Зимова єПідтримка» поступила на счета еще 2 млн украинцев Сегодня 16:45 — Казна и Политика

«Зимова єПідтримка» поступила на счета еще 2 млн украинцев

Украинцы, оформившие заявки 2 и 3 декабря, получили выплаты в рамках программы «Зимова єПідтримка», их количество составляет 2 млн человек, из которых 444 тыс. заявок оформлены на детей, сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины в понедельник.

Согласно сообщению, это значит, что уже 4,4 млн граждан получили финансовое пособие от государства, в том числе 964 тыс. выплат на детей.

«Мы видим, что полученные средства люди направляют преимущественно на оплату коммунальных услуг. Это говорит о том, что выплаты от государства действительно помогают украинцам решить первоочередные потребности. Оплачивая свет, отопление или газ, мы поддерживаем нашу энергетику, которую враг пытается уничтожить», — приводит пресс-служба слова первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко.

Она отметила, что также важно покупать украинские лекарства и книги или оплачивать другие локальные услуги, поскольку это поддержка бизнеса, который создает рабочие места в Украине и налоги которого идут на финансирование Сил обороны.

«Можно самостоятельно направить полученную 1000 грн на армию через благотворительные фонды, которые превратят донаты на дроны, РЭБы или средства тактической медицины для наших воинов», — подчеркнула Свириденко.

По состоянию на 16 декабря общее количество заявок для участия в программе в «Дії» достигло 7,5 млн, из них 2 млн — на выплаты для детей. В процессе проверки около 130 тыс. заявки были отклонены из-за несоответствия условиям программы, в частности от граждан, находящихся за границей.

Подать заявку на «Зимову єПідтримку» можно до конца февраля, а потратить средства — до завершения 2025 года. Программа доступна всем гражданам на подконтрольной Украине территории.

Выплаты по программе производятся примерно в течение 10 дней с даты подачи заявки.

Осуществлять выплаты по программе «Зимова єПідтримка» начала также и «Укрпочта». Через нее пособие приходит гражданам, получающим через компанию пенсии и другие социальные выплаты.

Как сообщалось, программа «Зимова єПідтримка» инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским и призвана оказать социальную поддержку гражданам в сложный зимний период. По его словам, единовременное госпособие в размере 1 тыс. грн будет предоставлено ​​всем украинцам, в частности детям, которые находятся на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий).

Программа стартовала 1 декабря с возможностью подать заявку через приложение «Дія». С 4 декабря стало доступно получить средства через «Укрпочту», а с 10 декабря — через отделения банков-партнеров.

Правительство начало выплачивать средства по программе «Зимова єПідтримка» 10 декабря. Первыми пособие получили около 2,4 млн граждан, подавших заявки 1 декабря.

Минэкономики ранее уточняло, что для получения указанной 1 тыс. грн необходимо открыть или воспользоваться имеющейся картой для выплат Национального кешбэка при подаче заявления в «Дія». Если такая карта отсутствует, «Дія» предложит открыть ее в приложении одного из банков-партнеров программы. Средства можно получить только находясь на территории Украины.

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