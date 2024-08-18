Стало известно, сколько кандидатов претендуют на одну ІТ-должность в Силах обороны — Finance.ua

Стало известно, сколько кандидатов претендуют на одну ІТ-должность в Силах обороны Сегодня 16:08

Стало известно, сколько кандидатов претендуют на одну ІТ-должность в Силах обороны

Сейчас на одну ІТ-должность в Силах обороны претендуют более 86 кандидатов.

Об этом сообщил основатель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев изданию DOU.

«Из позитивного — улучшилась ситуация с обратной связью от военных. Раньше люди жаловались, что не получают ответа на свои заявки. Теперь ситуация улучшилась, однако проблема с фидбеком не решена полностью», — сообщил Грезев.

Он добавил, что в скором времени в агентстве ожидают перемен в рекрутинге, поскольку правительство планирует позволить воинским частям иметь в штате своих подразделений рекрутера.

«Тогда вопросом отбора будет заниматься отдельный человек в пределах своей должности, а не кто-то другой в свободное от основных обязанностей время. Соответственно, мы сможем уже давать не рекомендации по рекрутингу, а распоряжения военного руководства», — сказал основатель Lobby X.

На какие должности откликаются чаще всего

Владислав Грезев также отметил рост динамики откликов на вакансии в Силы обороны, которая стала увеличиваться за месяц до принятия мобилизационного закона.

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По его словам, сейчас на одну ІТ-должность в Силах обороны претендует более 86 кандидатов. Категория ІТ остается на втором месте по популярности среди откликающихся на вакансии агентства. На первом месте — «Штабная работа».

Напомним, что Министерство обороны Украины до конца этого года планирует открыть 40 рекрутинговых центров.

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