Стало известно, сколько автомобилей приобрели украинцы в апреле — Finance.ua

Стало известно, сколько автомобилей приобрели украинцы в апреле

Сегодня 09:33 — Личные финансы

Стало известно, сколько автомобилей приобрели украинцы в апреле

Сервисные центры МВД в апреле зарегистрировали 87 025 транспортных средств (новых и подержанных, первые и повторные регистрации вместе). Из них впервые зарегистрированы после ввоза из-за границы — 39 795 единиц (новых и подержанных, всех типов).

Кроме того, Сервисный центр МВД поделился информацией о выдаче водительских удостоверений.

Впервые официально стали водителями 60616 украинцев, обменяли «права» 33289 человек, восстановили — 6827.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД, приняв постановление «Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине»;

на авторынке Украины сегодня есть автомобили, которые подешевели по сравнению с ценами, которые были на них в начале года, а есть и такие, которые подорожали, и на это есть объективные причины;

после отмены платы за растаможку автомобилей с иностранной регистрацией в Украину в общей сложности ввезли 29 195 машин, из них «люксовые» — всего 40 (Mercedes-Benz, Cadillac, Audi, Lexus, BMW).

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