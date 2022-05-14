Стало известно, сколько автомобилей приобрели украинцы в апреле — Finance.ua

Стало известно, сколько автомобилей приобрели украинцы в апреле
Сервисные центры МВД в апреле зарегистрировали 87 025 транспортных средств (новых и подержанных, первые и повторные регистрации вместе). Из них впервые зарегистрированы после ввоза из-за границы — 39 795 единиц (новых и подержанных, всех типов).
Кроме того, Сервисный центр МВД поделился информацией о выдаче водительских удостоверений.
Впервые официально стали водителями 60616 украинцев, обменяли «права» 33289 человек, восстановили — 6827.
Справка Finance.ua:
Кабинет Министров Украины упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД, приняв постановление «Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине»;
на авторынке Украины сегодня есть автомобили, которые подешевели по сравнению с ценами, которые были на них в начале года, а есть и такие, которые подорожали, и на это есть объективные причины;
после отмены платы за растаможку автомобилей с иностранной регистрацией в Украину в общей сложности ввезли 29 195 машин, из них «люксовые» — всего 40 (Mercedes-Benz, Cadillac, Audi, Lexus, BMW).