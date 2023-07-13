Стало известно, почему проект stereo от monobank в Польше до сих пор не запустился — Finance.ua

Стало известно, почему проект stereo от monobank в Польше до сих пор не запустился Сегодня 11:10 — Фондовый рынок

Стало известно, почему проект stereo от monobank в Польше до сих пор не запустился

Польская Комиссия по финансовому надзору (KNF) имеет замечания к финтех-проекту stereo by mono от основателей украинского monobank

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на трех собеседников, причастных к проекту stereo, и одну из государственных структур.

Он должен был запуститься на польском рынке еще в марте, но этого еще не произошло. Одна из причин — недовольство KNF маркетинговой кампанией stereo. Также частично эту проблематику озвучила сама KNF в релизе , опубликованном еще в январе.

В ответ на запрос Forbes, полученный 10 июля, директор департамента по связям с общественностью KNF Яцек Барщевский не предоставил дополнительных комментариев, но отметил, что общая позиция комиссии изложена именно в январской публикации. Тогда KNF критически прокомментировала медийную активность фаундеров mono относительно запуска stereo, прямо назвав ее такой, которая «может вводить в заблуждение».

Регулятор считает, что коммуникация по stereo может восприниматься как анонс входа на польский банковский рынок Универсал Банка, говорится в январском релизе, на который ссылается представитель KNF Баршчевский.

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Наличие такого замечания подтверждают и три собеседника Forbes, причастные к переговорам по stereo.

«Регулятору не понравилось позиционирование stereo как отдельного банка, хотя он таковым еще не является», — говорит один из них.

Фаундеры mono решили заходить в Польшу без посредничества «Универсала», а через партнерство с «дочкой» бельгийского банка Aion Vodeno, работающей по модели Banking as a Service. То есть фактически «сдает в аренду» свою инфраструктуру компаниям, не имеющим банковской лицензии, но желающим работать на этом рынке. Из-за такой структуры у KNF возникли вопросы и к компании, которая будет оперировать stereo с украинской стороны.

Собеседники Forbes, как и Баршчевский из KNF, не уточнили, о чем именно идет речь. Однако анализ был настолько тщательным, что внимание комиссии привлекла даже информация о довоенных переговорах о возможной покупке monobank консорциумом во главе с холдингом LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана и партнеров, отметил один из собеседников.

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В конце концов, хотя stereo и не должен ждать документальных разрешений от KNF, сотрудничество проекта с польским банком-партнером фактически приостановилось. Вероятно, регулятор порекомендовал Vodeno и Aion, которому принадлежит эта компания, более взвешенно отнестись к этому партнерству, предполагает один из собеседников. Намек на это есть и в январском релизе KNF.

«Комиссия ожидает, что в случае использования Banking as a Service моделей на польском рынке (по такому принципу должны были сотрудничать Vodeno и stereo. — Ред.) такие субъекты будут соблюдать самые высокие стандарты в выборе контрагентов, качества и правомерности их услуг и маркетинговых коммуникаций, а также будут обеспечивать правильную идентификацию субъекта, фактически предоставляющего такие услуги», — говорится в нем.

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Барщевский из KNF отметил, что комиссия не будет отвечать на вопрос о текущем статусе stereo и возможности проекта исправить проблемы, поскольку регулятор «не комментирует конкретные кейсы».

«Если это является причиной блокировки запуска проекта, это может вызвать только удивление и печаль, — отметил в комментарии Forbes Гороховский. — Мы не собирались вводить клиентов в заблуждение, целью предзаказа было лишь определить потенциальный спрос на продукт».

Он добавил, что команда stereo надеется все же достичь взаимопонимания с KNF.

«Обещаем в будущем не давать им поводов для беспокойства, — говорит Гороховский. — Все-таки 250 000 человек хотят воспользоваться продуктом, и мы надеемся, что нам будет предоставлена ​​возможность обслуживать их и платить налоги в польский бюджет».

Справка Finance.ua:

впервые о планах monobank попробовать силы в Польше стало известно еще в ноябре 2022 года, когда экспансию анонсировал совладелец mono и Универсал Банка Сергей Тигипко;

в середине января Гороховский объявил название нового проекта (stereo by mono) и открыл прием предварительных заявок;

по замыслу, stereo имеет схожий функционал с monobank с акцентом на онлайн-услугах. Самые заметные нововведения, которых нет на украинском рынке — платная подписка на сервис. Она стоит 15 злотых в месяц (около €3) и дает дополнительные возможности и льготные тарифы;

общая сумма инвестиций в stereo в первый год составит €15 млн.

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