Гороховский рассказал, во сколько обошелся выход stereo by mono на польский рынок — Finance.ua

Гороховский рассказал, во сколько обошелся выход stereo by mono на польский рынок Сегодня 11:02 — Фондовый рынок

Фото: Facebook Гороховского

Польский проект украинского monobank — stereo by mono — финансируется соучредителями Fintech Band Олегом Гороховским, Михаилом Рогальским и Вадимом Ковалевым. Общая сумма инвестиций на первый год составляет €15 млн.

Об этом в интервью Forbes рассказал Олег Гороховский.

«С Универсал Банком (банк Сергея Тигипко, на базе которого работает monobank), мы рассчитываем сотрудничать, потому что клиенты mono нам очень близки. И мы рассчитываем, что „Универсал“ будет надежным нашим партнером, особенно что касается возможности переводов Украина-Польша», — сказал Гороховский.

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Комментируя вопрос о финансовом участии Тигипко в проекте фаундер monobank, не стал исключать такую возможность, но в будущем. «Возможно, он присоединится чуть позже», — отметил Гороховский.

По его словам, общая сумма инвестиций в stereo на первый год составляет €15 млн. В Польше проект будет работать на базе местного банка Aion, предоставляющего украинцам услуги Bank as a Service (BaaS). «Боюсь ошибиться, но вся часть BaaS — это примерно треть от суммы», — уточнил Гороховский.

«Мы понимаем, что не сможем долго сидеть на провайдере BaaS. Это скорее быстрый вариант протестировать гипотезу. Если она сработает, и мы увидим результат в первый месяц-два 100 000 клиентов, то нужна своя банковская лицензия», — добавил он.

В таком случае партнеры рассматривают вариант с покупкой собственного банка в Польше или открытие Универсал Банком польского филиала. «Возможен вариант, что Aion захочет перейти от модели BaaS к партнерству», — предположил Гороховский.

Справка Finance.ua:

18 января monobank анонсировал выход на рынок Польши с проектом под названием stereo. Партнеры рассчитывают привлечь от млн находящихся в Польше украинцев. Официальный запуск stereo состоится в конце первого квартала 2023 года;

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