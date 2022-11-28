Стоимость monobank могла возрасти в три раза — Гороховский о продаже банка за $1 млрд Сегодня 12:02 — Фондовый рынок

Стоимость monobank могла возрасти в три раза — Гороховский о продаже банка за $1 млрд, Фото: НВ

Продажа monobank за $1 млрд консорциуму инвесторов могла бы вывести банк на IPO и увеличить его стоимость до $3 млрд. Однако некоторые акционеры monobank отказались от сделки.

Об этом рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский в интервью «НВ. Бизнес».

По его словам, совладельцы банка не достигли договоренности о продаже. Об этом стало известно еще в августе 2021 года.

«У нас некоторые партнеры не хотели продавать. У нас так устроено корпоративное соглашение, что мы не можем продать без того, чтобы все были согласны с этой сделкой. У нас было предложение за миллиард долларов от консорциума инвесторов, там были очень знаковые инвесторы», — говорит Гороховский.

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Среди возможных покупателей были инвестиционные компании Goldman Sachs, Mubadala, Dragon Capital, также холдинг LetterOne.

При этом Гороховский высоко оценил это предложение. По его словам, $1 млрд — это хорошая цена за любой украинский бизнес.

«С таким сильным партнером, как тогда казалось, он сразу стал бы стоить три (миллиарда долларов), потому что мы сразу начали бы готовиться к IPO, это был бы для компании очень крутой эволюционный шаг — рост», — рассказал соучредитель monobank.

Справка Finance.ua:

ранее monobank сообщил, где можно снять наличные с его карт. В условиях отключения света не работают многие терминалы для приема карт в торговых точках;

владелец Universal Bank Сергей Тигипко, на лицензии которого работает monobank, заявил, что команда украинского необанка запустит стартап в Польше.

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УБР По материалам:

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