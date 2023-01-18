Гороховский не готов продать monobank за миллиард долларов — Finance.ua
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Гороховский не готов продать monobank за миллиард долларов

Фондовый рынок
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Гороховский не готов продать monobank за миллиард долларов
Гороховский не готов продать monobank за миллиард долларов
Соучредитель monobank Олег Гороховский не продаст его даже за миллиард долларов. Но реальная стоимость может быть установлена только после войны.
Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».
По словам Гороховского, сложно ответить, сколько сейчас может стоить украинская компания.
«Могу о себе сказать: сейчас за миллиард долларов я бы mono не продавал. Считаю, что он стоит больше миллиарда», — отметил соучредитель monobank.

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Он добавил, что когда Украина победит и когда все нормализуется, тогда можно будет увидеть реальную оценку финучреждения.
Также Гороховский рассказал о начальных инвестициях в monobank.
«Около 5 миллионов долларов стоила разработка продукта и примерно столько же нужно было Universal Bank на запуск проекта», — подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • ранее соучредитель monobank Олег Гороховский говорил, что продажа monobank за $1 млрд консорциуму инвесторов могла бы вывести банк на IPO и увеличить его стоимость до $3 млрд. Однако некоторые акционеры monobank отказались от сделки;
  • monobank выходит на польский рынок под названием stereo и уже договорился с банком-партнером в Польше. Официальный запуск stereo состоится в конце первого квартала 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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