Стало известно, на какую сумму были заключены договоры через Prozorro в феврале — Finance.ua

Стало известно, на какую сумму были заключены договоры через Prozorro в феврале Сегодня 05:16 — Казна и Политика

Стало известно, на какую сумму были заключены договоры через Prozorro в феврале

В феврале этого года заказчики публичных закупок заключили 28 тыс. договоров на 42,8 млрд грн по результатам конкурентных торгов в Prozorro.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

В ведомстве отметили, что по результатам торгов в прошлом месяце в целом было сэкономлено 3 млрд грн.

По словам замминистра экономики Украины Надежды Бигун, необходимо принять меры, чтобы отечественные товары и услуги закупались через Prozorro, ведь так можно будет максимально эффективно повлиять на экономику и обеспечить ее быстрое восстановление. В ближайшее время планируется расширение локализации на новые категории товаров.

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«Мы должны сделать так, чтобы даже в условиях полномасштабной войны все публичные закупки проходили максимально быстро и прозрачно. Ведь система государственных закупок должна стать основой для послевоенного восстановления Украины», — заявила Бигун.

В сообщении говорится, что в течение февраля в Prozorro объявили 33,5 тыс. закупок на 74,3 млрд грн.

Наибольшие затраты запланировали направить на:

пищевые продукты — 14 млрд грн;

строительство и ремонт дорог — 5,7 млрд грн;

закупку электроэнергии — 5,5 млрд грн;

строительство и ремонт зданий — 4,8 млрд грн;

приобретение лекарств — 3,7 млрд грн.

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Также через Prozorro объявили 295 закупок БПЛА на 771 млн грн и 4 тендера на строительство фортификационных сооружений на 127 млн ​​грн.

Напомним, в 2023 году онлайн аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи помогли заработать в бюджеты разных уровней более 14 млрд грн.

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