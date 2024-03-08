Стало известно, на какую сумму были заключены договоры через Prozorro в феврале — Finance.ua

Стало известно, на какую сумму были заключены договоры через Prozorro в феврале
В феврале этого года заказчики публичных закупок заключили 28 тыс. договоров на 42,8 млрд грн по результатам конкурентных торгов в Prozorro.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
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В ведомстве отметили, что по результатам торгов в прошлом месяце в целом было сэкономлено 3 млрд грн.
По словам замминистра экономики Украины Надежды Бигун, необходимо принять меры, чтобы отечественные товары и услуги закупались через Prozorro, ведь так можно будет максимально эффективно повлиять на экономику и обеспечить ее быстрое восстановление. В ближайшее время планируется расширение локализации на новые категории товаров.
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«Мы должны сделать так, чтобы даже в условиях полномасштабной войны все публичные закупки проходили максимально быстро и прозрачно. Ведь система государственных закупок должна стать основой для послевоенного восстановления Украины», — заявила Бигун.
В сообщении говорится, что в течение февраля в Prozorro объявили 33,5 тыс. закупок на 74,3 млрд грн.
Наибольшие затраты запланировали направить на:
- пищевые продукты — 14 млрд грн;
- строительство и ремонт дорог — 5,7 млрд грн;
- закупку электроэнергии — 5,5 млрд грн;
- строительство и ремонт зданий — 4,8 млрд грн;
- приобретение лекарств — 3,7 млрд грн.
Также через Prozorro объявили 295 закупок БПЛА на 771 млн грн и 4 тендера на строительство фортификационных сооружений на 127 млн грн.
Напомним, в 2023 году онлайн аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи помогли заработать в бюджеты разных уровней более 14 млрд грн.
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