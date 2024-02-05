Какие авто покупали на Prozorro в 2023 году — Finance.ua

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Какие авто покупали на Prozorro в 2023 году

Личные финансы
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Какие авто покупали на Prozorro в 2023 году
Какие авто покупали на Prozorro в 2023 году
В 2023 году на Prozorro приобрели 3,8 тысячи авто общей стоимостью 3,7 миллиарда гривен.
Об этом сообщает мониторинговый портал Dozorro.
Аналитики отмечают, что это практически такая же сумма, что и в 2021 году, до полномасштабного вторжения — но тогда из-за более низких цен в нее влезло почти 5 тысяч автомобилей.
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Отмечается, что в прошлом году наибольшее количество закупок почти каждую шестую объявили в ноябре, в конце бюджетного года. Еще одним пиковым месяцем стал июнь.
В общей сложности 73% автомобилей приобрели по конкурентным процедурам, остальные — напрямую.
Инфографика: dozorro.org
Инфографика: dozorro.org
Абсолютным лидером по количеству купленных на Prozorro авто остается бюджетный кроссовер Renault Duster. Таких заказали 1,6 тысяч, то есть 42% от общего количества.
Второе место занимает компактный фургон Renault Express (211), на третьем — полноприводный пикап Mitsubishi L200 (178). Среди самых популярных автомобилей Toyota Corolla и Skoda Octavia.
Инфографика: dozorro.org
Инфографика: dozorro.org
В Dozorro подчеркивают, что часть авто покупают для ВСУ, но количество таких автомобилей трудно подсчитать. Все потому, что заказчики редко указывают в названии закупки, что машина предназначена именно для военных.
В то же время аналитики допускают, что по меньшей мере бывшие в употреблении внедорожники заказывают также для бойцов, как и часть автомобилей в закупках правоохранителей.
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Согласно данным мониторингового портала, самые крупные покупатели — это правоохранительные органы, силовые и специальные структуры Украины. В частности, только на публичные закупки структур МВД, СБУ и воинских частей приходится 63% приобретенных автомобилей.
Отмечается, что обычно покупали автомобили специального назначения. Как правило, это модели обычных гражданских автомобилей, в которых доставили определенное оборудование, например проблесковые маячки, сирену, рации, сейф для хранения оружия.
Инфографика: dozorro.org
Инфографика: dozorro.org
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По материалам:
УНН
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