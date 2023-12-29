Объемы закупок через Prozorro в этом году выросли втрое — Finance.ua

Объемы закупок через Prozorro в этом году выросли втрое Сегодня 18:00 — Казна и Политика

В 2023 году объемы закупок, проведенных через систему Prozorro, по сравнению с прошлым годом выросли втрое — до 480 млрд грн.

Об этом сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба Минэкономики

«За прошлый год система пережила некоторую трансформацию под требования военного времени — была существенно сокращена продолжительность процедур, появилась возможность скрывать именно чувствительную информацию, масштабирован такой быстрый и эффективный инструмент закупок, как Prozorro Market. В результате объемы закупок, проведенных через систему Prozorro, в 2023 году выросли втрое — до 480 млрд грн. И по состоянию на последние месяцы более 80% средств на закупках тратятся именно через систему Prozorro, а значит, конкурентным и открытым способом», — сказала Свириденко.

По ее словам, иллюстрацией прозрачности системы публичных закупок стало возвращение не оружейных оборонных закупок Министерства обороны в систему Prozorro.

В результате только за полгода на этих тендерах удалось сэкономить почти 7 млрд грн, или 16% от бюджета.

Всего же по результатам 2023 года по завершенным тендерам заказчикам удалось снизить цену своих закупок на 37 млрд грн от ожидаемой стоимости.

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Укрінформ По материалам:

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