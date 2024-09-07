Стало известно, когда в «Армии+» появится электронное удостоверение военного — Finance.ua

Стало известно, когда в «Армии+» появится электронное удостоверение военного Сегодня 11:18

Стало известно, когда в «Армии+» появится электронное удостоверение военного, Фото: Армія Inform

В приложении «Армия+» в течение следующих шести месяцев появится электронное военное удостоверение, предназначенное для военнослужащих.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Как будет выглядеть электронное военное удостоверение

По словам заместителя министра обороны, это будет полноценный электронный документ с фотографией и всеми необходимыми реквизитами.

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Он будет аналогичен электронному военно-учетному документу, который есть в приложении «Резерв+», но для военнослужащих.

«Мы планируем электронное военное удостоверение… Планируем в течение полугода запустить полноценный электронный документ», — отметила заместитель министра обороны Украины.

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Напомним, Министерство обороны Украины планирует расширить до конца 2024 года функционал и количество пользователей трех флагманских приложений — «Резерв+», «Армия+» и Delta.

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