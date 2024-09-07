Стало известно, когда в «Армии+» появится электронное удостоверение военного — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стало известно, когда в «Армии+» появится электронное удостоверение военного

29
Стало известно, когда в «Армии+» появится электронное удостоверение военного
Стало известно, когда в «Армии+» появится электронное удостоверение военного, Фото: Армія Inform
В приложении «Армия+» в течение следующих шести месяцев появится электронное военное удостоверение, предназначенное для военнослужащих.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Как будет выглядеть электронное военное удостоверение

По словам заместителя министра обороны, это будет полноценный электронный документ с фотографией и всеми необходимыми реквизитами.
Читайте также
Он будет аналогичен электронному военно-учетному документу, который есть в приложении «Резерв+», но для военнослужащих.
«Мы планируем электронное военное удостоверение… Планируем в течение полугода запустить полноценный электронный документ», — отметила заместитель министра обороны Украины.
Читайте также
Напомним, Министерство обороны Украины планирует расширить до конца 2024 года функционал и количество пользователей трех флагманских приложений — «Резерв+», «Армия+» и Delta.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.