В Минобороны рассказали о новых функциях Резерв+, которые появятся в ближайшее время — Finance.ua
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В Минобороны рассказали о новых функциях Резерв+, которые появятся в ближайшее время

Личные финансы
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В Минобороны рассказали о новых функциях Резерв+, которые появятся в ближайшее время
В Минобороны рассказали о новых функциях Резерв+, которые появятся в ближайшее время
В ближайшее время в Резерв+ появится возможность автоматического изменения регистрации, автоматического обновления данных для тех, кто имеет отсрочку и функция рекрутинга.
Об этом рассказал руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой в эфире телемарафона.
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«Мы активно работаем над новыми функциями и Резерв+. Мы работаем над функционалом, который позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если ты меняешь место регистрации и хочешь стать на учет в другом ТЦК. Также мы работаем над тем, чтобы военнообязанный, имеющий право на отсрочку, мог не идти физически в ТЦК, а автоматически подать заявку. Еще одна из ключевых функций, которая будет уже в ближайшее время — это цифровой рекрутинг.
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Напомним, посылать электронные повестки через «Резерв+» пока не планируют, однако пользователи смогут проверять в приложении достоверность бумажных повесток.
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Министерство обороны Украины планирует осенью этого года запустить в приложении Резерв+ функцию онлайн-рекрутинга.
Также Миноброны планирует запустить сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации в приложении Резерв+ для отдельных категорий военнообязанных.
По материалам:
УНН
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