Минобороны планирует превратить «Резерв+» в онлайн-ТЦК — Finance.ua
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Минобороны планирует превратить «Резерв+» в онлайн-ТЦК

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Минобороны планирует превратить «Резерв+» в онлайн-ТЦК
Минобороны планирует превратить «Резерв+» в онлайн-ТЦК
У Минобороны есть идея, чтобы сделать приложение «Резерв+» онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК, можно было получить через приложение. В частности, планируется, чтобы через приложение можно было оформлять отсрочку для многодетных семей и студентов.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
Мы думаем о том, чтобы запустить добровольное направление на ВВК по запросу человека, чтобы не ходить брать бумажку. Мы думаем запустить онлайн-рекрутинг, если человек хочет мобилизоваться добровольно, а также отсрочку для многодетных семей и студентов. Вообще у нас идея в том, чтобы сделать «Резерв+» онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК, можно было получить через «Резерв+»", — рассказала Черногоренко.
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По ее словам, часть услуг планируют реализовать осенью, другую — через некоторое время.
Напомним, Генштаб намерен изменить правила мобилизации. Цель — дать возможность добровольцам выбрать конкретную воинскую часть и с ее согласия мобилизоваться на избранную должность без участия ТЦК (но не по контракту). Чтобы это заработало, должны внести изменения в постановление Кабмина № 560 о регуляции вопроса мобилизации и призыва.
По данным Опендатабот, в 88% дел украинские суды отменяют штрафы от ТЦК.
По материалам:
УНН
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