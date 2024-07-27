Стало известно, каким будет новый iPhone SE 4 — Finance.ua

Стало известно, каким будет новый iPhone SE 4 27.07.2024, 00:09 — Технологии&Авто

Стало известно, каким будет новый iPhone SE 4

Смартфоны бюджетной линейки Apple iPhone SE уже в скором времени ожидает новое пополнение. К нему у прессы всегда повышенный интерес, ведь это относительно доступное устройство, на которое всегда большой спрос.

Как пишет издание iTech.ua со ссылкой на блог Ice Universe, недавние слухи пролили свет на грядущую новую модель iPhone SE 4. Они опровергают некоторые ожидания, однако намекают на значительное улучшение некоторых характеристик.

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В социальных медиа и прессе недавно появилась информация, что iPhone SE 4 будет иметь две основные камеры, а по дизайну он будет похож на iPhone 16. Однако, попавшие в сеть свежие рендеры показывают лишь одну заднюю камеру.

Тем не менее, эта камера станет гораздо мощнее. Она будет оборудована 48-мегапиксельным объективом. Также будет усовершенствован экран.

На новом iPhone SE его диагональ будет 6,06 дюймов против 4,7 дюймов у предыдущей модели. Однако, по слухам, частота обновления экрана останется на уровне 60 Гц, тогда как устройства на базе Android из среднего ценового класса уже имеют дисплеи на 90 или 120 Гц.

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Судя по имеющимся данным, iPhone SE 4 будет работать на передовом чипе Apple A18 Bionic, который обеспечит высокую производительность и энергоэффективность смартфона.

Также истоки обещают наличие 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Среди всех iPhone SE это самый лучший показатель.

Что касается модема, то он может быть от Apple или Qualcomm, что будет влиять на скорость передачи данных и поддержку сетей.

Конструктивно новый бюджетный смартфон Apple должен получить алюминиевую боковую рамку.

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Также в нем не будет кнопки «Домой» и толстых рамок, присущих старым моделям SE. Осовремененный дизайн приблизит его к актуальным моделям iPhone. Кроме того, вместо Touch ID гаджет получит Face ID.

К другим новшествам можно отнести наличие порта USB-C. Отказ от Lightning позволит пользователям выбирать более универсальные кабели и аксессуары.

Стоимость iPhone SE 4 ожидают в пределах 499 до 549 долларов. То есть он будет существенно дешевле флагманских моделей. На рынке смартфон должен появиться весной 2025 года.

Обозреватель По материалам:

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