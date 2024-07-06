На фоне скидок Apple увеличила поставки iPhone в Китай — Finance.ua

На фоне скидок Apple увеличила поставки iPhone в Китай
Поставки iPhone в Китай в мае выросли на 40%, по сравнению с маем прошлого года. Этот рост обусловлен значительными скидками от крупных ритейлеров перед июньским шоппинг-фестивалем.
Об этом пишет Bloomberg.
Читайте также
В целом, поставки смартфонов в Китай за этот период выросли более чем на 13%, свидетельствуют расчеты Bloomberg.
При этом поставки иностранных брендов, среди которых Apple составляет подавляющее большинство, росли почти в четыре раза быстрее.
По последним данным Китайской академии информационно-коммуникационных технологий, на долю иностранных смартфонов пришлось чуть более 5 млн устройств.
Поставки iPhone в КНР стали восстанавливаться примерно в марте, а в апреле подскочили более чем на 50%, отмечает агентство.
Отчасти это объясняется тем, что Apple и его китайские ритейлеры снижают цены с начала 2024 года. До этого, как пишет Bloomberg, Apple пережила падение продаж, уступив долю рынка компании Huawei.
В апреле агентство со ссылкой на данные Counterpoint Research сообщало, что продажи iPhone в Китае в первом квартале упали на 19% и показали самый плохой результат за квартал с ковидного 2020 года.
Читайте также
Тогда Bloomberg писал, что Apple опустилась на китайском рынке на третье место, ее опередили марки Vivo и Honor. При этом в первом квартале 2023 года американская компания лидировала с 19,7% продаж.
Кроме этого, в апреле Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании IDC писал, что Apple уступила южнокорейской Samsung лидерство в мировых продажах смартфонов.
В первые три месяца 2024 года доля южнокорейской компании на мировом рынке достигла 20,8%. На долю Apple пришлось 17,3% мировых продаж смартфонов.
Поделиться новостью