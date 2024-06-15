iOS 18 покажет время, даже если iPhone разряжен — Finance.ua

iOS 18 покажет время, даже если iPhone разряжен Сегодня 04:16 — Технологии&Авто

iOS 18 покажет время, даже если iPhone разряжен

iOS 18 расширяет возможности iPhone по отображению времени. Теперь даже когда ваш смартфон разряжен и выключен, вы сможете увидеть время на экране.

Эта новая функция, замеченная пользователем Reddit, позволяет всегда видеть время в строке состояния вашего iPhone.

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Ранее подобная возможность была доступна на Apple Watch, которая может показывать время даже после разрядки аккумулятора.

Эта функция появилась после того, как в iOS 15 была добавлена ​​поддержка отслеживания расположения iPhone через «Локатор», даже когда он разряжен или выключен.

Несмотря на то, что на первый взгляд это незначительное изменение, оно окажется полезным для людей, которые могут оказаться вдали от дома, в то время как их iPhone разрядится.

iTechua По материалам:

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