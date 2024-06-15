iOS 18 покажет время, даже если iPhone разряжен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

iOS 18 покажет время, даже если iPhone разряжен

Технологии&Авто
9
iOS 18 покажет время, даже если iPhone разряжен
iOS 18 покажет время, даже если iPhone разряжен
iOS 18 расширяет возможности iPhone по отображению времени. Теперь даже когда ваш смартфон разряжен и выключен, вы сможете увидеть время на экране.
Эта новая функция, замеченная пользователем Reddit, позволяет всегда видеть время в строке состояния вашего iPhone.
Читайте также
Ранее подобная возможность была доступна на Apple Watch, которая может показывать время даже после разрядки аккумулятора.
Эта функция появилась после того, как в iOS 15 была добавлена ​​поддержка отслеживания расположения iPhone через «Локатор», даже когда он разряжен или выключен.
Читайте также
Несмотря на то, что на первый взгляд это незначительное изменение, оно окажется полезным для людей, которые могут оказаться вдали от дома, в то время как их iPhone разрядится.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.