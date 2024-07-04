NFC в iPhone и Apple Watch сможет выполнять несколько действий одним касанием — Finance.ua
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NFC в iPhone и Apple Watch сможет выполнять несколько действий одним касанием

Технологии&Авто
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NFC в iPhone и Apple Watch сможет выполнять несколько действий одним касанием
NFC в iPhone и Apple Watch сможет выполнять несколько действий одним касанием
iPhone и Apple Watch в будущем, возможно, смогут поддерживать несколько действий через NFC одновременно благодаря технологии NFC Multi-Purpose Tap, представленной ассоциацией NFC Forum.
Например, с помощью этой функции достаточно один раз приложить смартфон к NFC-метке, чтобы оплатить покупку и получить баллы по карте лояльности.
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Пока функция является концептом, но NFC Forum уже готовится к ее тестированию.
Apple является одним из главных членов NFC Forum и часто одним из первых внедряет в свои устройства новые фишки. Однако NFC Multi-Purpose Tap не комментировала.
По материалам:
iLenta
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