NFC в iPhone и Apple Watch сможет выполнять несколько действий одним касанием — Finance.ua

NFC в iPhone и Apple Watch сможет выполнять несколько действий одним касанием 04.07.2024, 00:49 — Технологии&Авто

NFC в iPhone и Apple Watch сможет выполнять несколько действий одним касанием

iPhone и Apple Watch в будущем, возможно, смогут поддерживать несколько действий через NFC одновременно благодаря технологии NFC Multi-Purpose Tap, представленной ассоциацией NFC Forum.

Например, с помощью этой функции достаточно один раз приложить смартфон к NFC-метке, чтобы оплатить покупку и получить баллы по карте лояльности.

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Пока функция является концептом, но NFC Forum уже готовится к ее тестированию.

Apple является одним из главных членов NFC Forum и часто одним из первых внедряет в свои устройства новые фишки. Однако NFC Multi-Purpose Tap не комментировала.

iLenta По материалам:

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