Стало известно, какая страна выпускает больше всего электромобилей в Европе — Finance.ua

Стало известно, какая страна выпускает больше всего электромобилей в Европе Сегодня 03:33 — Технологии&Авто

Стало известно, какая страна выпускает больше всего электромобилей в Европе

В 2023 году немецкие автозаводы изготовили около 1,27 миллиона электромобилей и плагин-гибридов. Страна также занимает 2 место после Китая в мире по выпуску авто на электротяге.

По данным немецкой ассоциации автомобильной промышленности, в 2023 году с немецких конвейеров сошло 995 000 электромобилей.

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Интересно, что 76% немецких электромобилей продаются за рубежом. Германия, будучи родиной таких ключевых автопроизводителей, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, лидирует в Европе по количеству производимых электромобилей, второе и третье места занимают Испания и Франция с результатом в 256 000 и 225 000 автомобилей соответственно.

Ранее Федеральное управление автомобильного транспорта подсчитало, что к 1 января 2030 г. в Германии будет зарегистрировано около 10 миллионов электромобилей. В зависимости от размера текущего парка транспортных средств это будет соответствовать доле электромобилей в 20−25%.

Однако производство электромобилей в Германии столкнулось с препятствиями. Правительственная программа субсидирования электромобилей в Германии, которая должна была длиться до конца 2024 года, неожиданно была закрыта в декабре после пересмотра бюджета на 2024 год.

Немецкие автопроизводители сталкиваются со сложностями разработки программного обеспечения и цепочек поставок. Кроме того, немецким автопроизводителям часто приходится сотрудничать с американскими и восточноазиатскими компаниями, чтобы удовлетворить свои потребности в аккумуляторах, что приводит к проблемам с зависимостью и более медленными темпами разработки аккумуляторных технологий.

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Но Германия в последние годы наращивает свои возможности производства аккумуляторов. Так, Volkswagen сотрудничает с такими фирмами как Northvolt, чтобы обеспечить стабильную цепь поставок аккумуляторов для электромобилей.

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