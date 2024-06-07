Спрос вырос на 68%: самые популярные электромобили мая, которые покупали украинцы (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрос вырос на 68%: самые популярные электромобили мая, которые покупали украинцы (инфографика)

Технологии&Авто
20
Спрос вырос на 68%: самые популярные электромобили мая, которые покупали украинцы (инфографика)
Спрос вырос на 68%: самые популярные электромобили мая, которые покупали украинцы (инфографика), Фото: volkswagen-newsroom.com
В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом пишет «Укравтопром».
По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.
Однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 16% против 23% в прошлом году.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4025 шт. (новых — 647 шт., б/у — 3378 шт.).
Спрос вырос на 68%: самые популярные электромобили мая, которые покупали украинцы (инфографика)
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 20,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.

Справка Finance.ua:

  • ТОП-15 самых популярных автомобилей с пробегом. Итоги мая побили исторический рекорд апреля: 162 тысячи сделок купли-продажи, заключенных в рамках одного месяца. Напомним, в апреле это число (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) составило 125 тыс.
Как украинцы дарили автомобили
  • Также отмечается, что факт всплеска количества не столько перепродаж, сколько «переписываний», подтверждает объем официальных дарений легкового автотранспорта: если в предыдущие периоды, например, за весь 2023 год произошло 3,2 тыс. таких операций, то в апреле имеем 4,5 тыс. подарков, зарегистрированных сервисными центрами МВД, а в мае — аж 9,6 тысячи. Несмотря на это, количество первых регистраций импортированных авто и объемы на рынке новых остались в рамках среднестатистических значений.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.