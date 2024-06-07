Спрос вырос на 68%: самые популярные электромобили мая, которые покупали украинцы (инфографика) — Finance.ua

Спрос вырос на 68%: самые популярные электромобили мая, которые покупали украинцы (инфографика)
В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом пишет «Укравтопром».
По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.
Однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 16% против 23% в прошлом году.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4025 шт. (новых — 647 шт., б/у — 3378 шт.).
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 20,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.
Справка Finance.ua:
- ТОП-15 самых популярных автомобилей с пробегом. Итоги мая побили исторический рекорд апреля: 162 тысячи сделок купли-продажи, заключенных в рамках одного месяца. Напомним, в апреле это число (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) составило 125 тыс.
Как украинцы дарили автомобили
- Также отмечается, что факт всплеска количества не столько перепродаж, сколько «переписываний», подтверждает объем официальных дарений легкового автотранспорта: если в предыдущие периоды, например, за весь 2023 год произошло 3,2 тыс. таких операций, то в апреле имеем 4,5 тыс. подарков, зарегистрированных сервисными центрами МВД, а в мае — аж 9,6 тысячи. Несмотря на это, количество первых регистраций импортированных авто и объемы на рынке новых остались в рамках среднестатистических значений.
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