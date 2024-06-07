Спрос вырос на 68%: самые популярные электромобили мая, которые покупали украинцы (инфографика) — Finance.ua

Спрос вырос на 68%: самые популярные электромобили мая, которые покупали украинцы (инфографика) Сегодня 13:00 — Технологии&Авто

Спрос вырос на 68%: самые популярные электромобили мая, которые покупали украинцы (инфографика), Фото: volkswagen-newsroom.com

В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом пишет «Укравтопром».

По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.

Однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 16% против 23% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4025 шт. (новых — 647 шт., б/у — 3378 шт.).

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 20,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.

Справка Finance.ua:

ТОП-15 самых популярных автомобилей с пробегом. Итоги мая побили исторический рекорд апреля: 162 тысячи сделок купли-продажи, заключенных в рамках одного месяца. Напомним, в апреле это число (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) составило 125 тыс.

Как украинцы дарили автомобили

Также отмечается, что факт всплеска количества не столько перепродаж, сколько «переписываний», подтверждает объем официальных дарений легкового автотранспорта: если в предыдущие периоды, например, за весь 2023 год произошло 3,2 тыс. таких операций, то в апреле имеем 4,5 тыс. подарков, зарегистрированных сервисными центрами МВД, а в мае — аж 9,6 тысячи. Несмотря на это, количество первых регистраций импортированных авто и объемы на рынке новых остались в рамках среднестатистических значений.

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