В Украине вдвое вырос спрос на электромобили в апреле: какие модели самые популярные — Finance.ua

В Украине вдвое вырос спрос на электромобили в апреле: какие модели самые популярные Сегодня 21:07 — Технологии&Авто

В Украине вдвое вырос спрос на электромобили в апреле: какие модели самые популярные

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это вдвое превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

В то же время доля новых машин в регистрациях BEV составила 17%, против 21% в апреле 2023 года.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4141 ед. (новых — 707 шт., б/у — 3434 шт.).

Среди 79 коммерческих электромобилей новыми были только 4 автомобиля. Также был зарегистрирован один новый электробус.

Топ-5 новых электромобилей месяца попали:

Volkswagen iD.4 — 141 ед.;

Honda M-NV — 72 ед.;

Nissan Ariya — 68 ед;

BYD Song Plus — 49 ед.;

MG 4 — 39 ед.

В ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей вошли:

Nissan Leaf — 497 ед;

Tesla Model 3 — 414 ед.;

Tesla Model Y — 343 ед.;

Volkswagen е-Golf — 253 ед.;

Hyundai Kona — 205 ед.

Напомним, в апреле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1049 автомобилей.

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