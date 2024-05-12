В Украине вдвое вырос спрос на электромобили в апреле: какие модели самые популярные — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине вдвое вырос спрос на электромобили в апреле: какие модели самые популярные

Технологии&Авто
20
В Украине вдвое вырос спрос на электромобили в апреле: какие модели самые популярные
В Украине вдвое вырос спрос на электромобили в апреле: какие модели самые популярные
В течение апреля украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это вдвое превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.
Об этом сообщает Укравтопром.
В то же время доля новых машин в регистрациях BEV составила 17%, против 21% в апреле 2023 года.

Машина в кредит в 2024 году: как все оформить

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4141 ед. (новых — 707 шт., б/у — 3434 шт.).
Среди 79 коммерческих электромобилей новыми были только 4 автомобиля. Также был зарегистрирован один новый электробус.

Топ-5 новых электромобилей месяца попали:

  • Volkswagen iD.4 — 141 ед.;
  • Honda M-NV — 72 ед.;
  • Nissan Ariya — 68 ед;
  • BYD Song Plus — 49 ед.;
  • MG 4 — 39 ед.

В ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей вошли:

  • Nissan Leaf — 497 ед;
  • Tesla Model 3 — 414 ед.;
  • Tesla Model Y — 343 ед.;
  • Volkswagen е-Golf — 253 ед.;
  • Hyundai Kona — 205 ед.
Напомним, в апреле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1049 автомобилей.

Читайте также: Как купить авто из США

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.