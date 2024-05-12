В Украине вдвое вырос спрос на электромобили в апреле: какие модели самые популярные — Finance.ua

В Украине вдвое вырос спрос на электромобили в апреле: какие модели самые популярные
В течение апреля украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это вдвое превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.
Об этом сообщает Укравтопром.
В то же время доля новых машин в регистрациях BEV составила 17%, против 21% в апреле 2023 года.
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Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4141 ед. (новых — 707 шт., б/у — 3434 шт.).
Среди 79 коммерческих электромобилей новыми были только 4 автомобиля. Также был зарегистрирован один новый электробус.
Топ-5 новых электромобилей месяца попали:
- Volkswagen iD.4 — 141 ед.;
- Honda M-NV — 72 ед.;
- Nissan Ariya — 68 ед;
- BYD Song Plus — 49 ед.;
- MG 4 — 39 ед.
В ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей вошли:
- Nissan Leaf — 497 ед;
- Tesla Model 3 — 414 ед.;
- Tesla Model Y — 343 ед.;
- Volkswagen е-Golf — 253 ед.;
- Hyundai Kona — 205 ед.
Напомним, в апреле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1049 автомобилей.
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