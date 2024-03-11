Стало известно, как девальвировала гривна с начала года — Finance.ua

Стало известно, как девальвировала гривна с начала года
За 2 месяца с начала года гривна девальвировала на 2,3% по среднемесячному официальному курсу к доллару.
Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Он отмечает, что за январь-февраль 2024 года средний официальный курс гривны по отношению к доллару составил 37,92 грн/долл. Официальный курс на 29 февраля 2024 года — 38,21 грн/долл.
Таким образом, по среднемесячному официальному курсу гривна девальвировала:
- за февраль 2024 — на 0,3% (к январю 2024);
- за 2 месяца с начала года — на 2,3% (к декабрю 2023);
- за время после перехода к управляемой гибкости — на 3,7% (к фиксированному курсу 36,57 грн/долл).
Межбанк
В феврале объем купли-продажи валюты банками на межбанке составил до 1,93 млрд долл., что является средним значением после отвязки от фиксированного курса.
«Напомню, после перехода к более гибкому курсу этот показатель увеличился по меньшей мере вдвое. Это положительная тенденция, свидетельствующая о расширении предложения валюты и укреплении способности балансировки валютного межбанка без участия НБУ. Хотя, конечно, о самобалансировании рынка (как это было до войны), что является одним из условий перехода к плавающему курсу, речь не идет. Для этого объем торгов на межбанке (без НБУ) должен вырасти дополнительно по меньшей мере в 5 раз», — пояснил нардеп.
Спрос на валюту со стороны населения
В феврале — на фоне улучшения валютных ожиданий и ослабления девальвационного давления на межбанке — спрос на валюту со стороны населения уменьшился.
«Сальдо чистой продажи валюты населению на наличном и безналичном рынке сократилось до 0,82 млрд долл. (против 1,10 и 1,03 млрд долл. соответственно в январе 2024 и декабре 2023 года)», — приводит данные Гетманцев.
Следовательно, после оживления девальвационных тенденций на валютном рынке в конце прошлого и начале этого года, вызванных сезонными факторами, отмены всех ограничений на продажу наличной валюты населению, ухудшения валютных ожиданий, ситуация в феврале несколько успокоилась.
«По-прежнему НБУ полностью контролирует состояние валютного рынка, имея комфортный уровень международных резервов и калибруя при необходимости валютные ограничения. Увеличение определенности относительно выделения международной помощи с марта 2024 будет способствовать стабилизации валютных ожиданий», — подытожил он.
⚡ Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник самые важные обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!
Поделиться новостью