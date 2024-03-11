Каким будет курс доллара к гривне в этом году: прогноз агентства S&P — Finance.ua
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Каким будет курс доллара к гривне в этом году: прогноз агентства S&P

Валюта
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Каким будет курс доллара к гривне в этом году: прогноз агентства S&P
Каким будет курс доллара к гривне в этом году: прогноз агентства S&P
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что курс доллара к концу 2024 года вырастет до 41,02 грн/доллар, а к концу следующего — до 43,89 грн/доллар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на S&P Global Ratings.
Однако, согласно базовому сценарию, правительство Украины и НБУ сохранят свой административный потенциал даже перед серьезными военными угрозами.
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По прогнозу, экономический рост Украины продолжится в 2024 году благодаря расширению внутреннего спроса и дальнейшему восстановлению морского экспорта, однако он снизится до 3,9% с примерно 5,5% в прошлом году из-за эффекта высокой базы, созданного сильным сельскохозяйственным сезоном.
«В отсутствие значительной эскалации войны мы прогнозируем, что экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4−5% в среднесрочной перспективе, но восстановление до довоенного уровня маловероятно в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.

Война

S&P отмечает, что войны с россией продолжают формировать макроэкономические перспективы Украины.

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«Неясно, как может развиваться война, но мы считаем, что военный тупик без каких-либо серьезных изменений на линии фронта остается наиболее вероятным сценарием, поскольку обе стороны мирятся с затяжной войной. Перспективы любого мирного плана, достигнутого путем переговоров, кажутся маловероятными. В результате мы предполагаем, что активная фаза войны будет продолжаться до конца этого года, а, скорее всего, и дальше», — говорится в сообщении.
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Агентство отмечает, что российские войска оккупировали около 15% территории Украины, на которые приходится около 8−9% довоенного ВВП, 14% промышленного и 10% сельскохозяйственного производства. Почти треть населения Украины была перемещена, а около 15% покинули страну и теперь являются беженцами, проживающими преимущественно в ЕС.
По материалам:
РБК-Україна
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