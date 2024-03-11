Каким будет курс доллара к гривне в этом году: прогноз агентства S&P — Finance.ua

Каким будет курс доллара к гривне в этом году: прогноз агентства S&P Сегодня 10:02 — Валюта

Каким будет курс доллара к гривне в этом году: прогноз агентства S&P

41,02 грн/доллар, а к концу следующего — до 43,89 грн/доллар. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что курс доллара к концу 2024 года вырастет до, а к концу следующего — до

Однако, согласно базовому сценарию, правительство Украины и НБУ сохранят свой административный потенциал даже перед серьезными военными угрозами.

Читайте также НБУ назвал причины сокращения спроса на валюту в Украине

По прогнозу, экономический рост Украины продолжится в 2024 году благодаря расширению внутреннего спроса и дальнейшему восстановлению морского экспорта, однако он снизится до 3,9% с примерно 5,5% в прошлом году из-за эффекта высокой базы, созданного сильным сельскохозяйственным сезоном.

«В отсутствие значительной эскалации войны мы прогнозируем, что экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4−5% в среднесрочной перспективе, но восстановление до довоенного уровня маловероятно в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.

Война

S&P отмечает, что войны с россией продолжают формировать макроэкономические перспективы Украины.

«Неясно, как может развиваться война, но мы считаем, что военный тупик без каких-либо серьезных изменений на линии фронта остается наиболее вероятным сценарием, поскольку обе стороны мирятся с затяжной войной. Перспективы любого мирного плана, достигнутого путем переговоров, кажутся маловероятными. В результате мы предполагаем, что активная фаза войны будет продолжаться до конца этого года, а, скорее всего, и дальше», — говорится в сообщении.

Читайте также Чего ожидать от курса доллара в марте 2024 года

Агентство отмечает, что российские войска оккупировали около 15% территории Украины, на которые приходится около 8−9% довоенного ВВП, 14% промышленного и 10% сельскохозяйственного производства. Почти треть населения Украины была перемещена, а около 15% покинули страну и теперь являются беженцами, проживающими преимущественно в ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.