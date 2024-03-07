НБУ назвал причины сокращения спроса на валюту в Украине — Finance.ua
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НБУ назвал причины сокращения спроса на валюту в Украине

Валюта
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НБУ назвал причины сокращения спроса на валюту в Украине
НБУ назвал причины сокращения спроса на валюту в Украине
Спрос на валюту в Украине в феврале 2024 года снизился по сравнению с январем. В итоге курс гривны по отношению к доллару практически не изменился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзоры НБУ (март 2024 года).
«Это обусловливалось сдержанными бюджетными расходами, устойчивой ситуацией с экспортом, в том числе благодаря функционированию морского коридора и возобновлению экспорта электроэнергии, а также улучшением курсовых ожиданий населения на фоне некоторого снижения неопределенности поступления внешней финансовой помощи», — говорится в обзоре.

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НБУ назвал причины сокращения спроса на валюту в Украине
Как отметили в НБУ, официальный курс гривны по отношению к доллару в среднем практически не изменился по сравнению с январем. Разница между наличным и официальным курсами не превышала 1,4%, а к концу месяца сократилась до 0,8%.
НБУ назвал причины сокращения спроса на валюту в Украине
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Интервенции НБУ по продаже иностранной валюты сократились и составили 1,5 млрд долларов, напомнили в центробанке.
По данным НБУ, украинцы в феврале сократили покупку долларов в банках до 825 млн долларов. Объем покупки упал по сравнению с январем на 25%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).
Кроме того, спрос был ниже и на межбанке. НБУ в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,509 млрд долларов. Это минимальный объем с апреля прошлого года.
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По материалам:
РБК-Україна
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