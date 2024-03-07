НБУ назвал причины сокращения спроса на валюту в Украине — Finance.ua

НБУ назвал причины сокращения спроса на валюту в Украине Сегодня 12:02 — Валюта

НБУ назвал причины сокращения спроса на валюту в Украине

Спрос на валюту в Украине в феврале 2024 года снизился по сравнению с январем. В итоге курс гривны по отношению к доллару практически не изменился.

«Это обусловливалось сдержанными бюджетными расходами, устойчивой ситуацией с экспортом, в том числе благодаря функционированию морского коридора и возобновлению экспорта электроэнергии, а также улучшением курсовых ожиданий населения на фоне некоторого снижения неопределенности поступления внешней финансовой помощи», — говорится в обзоре.

Как отметили в НБУ, официальный курс гривны по отношению к доллару в среднем практически не изменился по сравнению с январем. Разница между наличным и официальным курсами не превышала 1,4%, а к концу месяца сократилась до 0,8%.

Читайте также Что будет с гривной: прогноз курса валют до конца 2024 года

Интервенции НБУ по продаже иностранной валюты сократились и составили 1,5 млрд долларов, напомнили в центробанке.

По данным НБУ, украинцы в феврале сократили покупку долларов в банках до 825 млн долларов. Объем покупки упал по сравнению с январем на 25%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).

Кроме того, спрос был ниже и на межбанке. НБУ в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,509 млрд долларов. Это минимальный объем с апреля прошлого года.

Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник самые важные обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.