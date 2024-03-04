Чего ожидать от курса доллара в марте 2024 года — Finance.ua
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Чего ожидать от курса доллара в марте 2024 года

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Чего ожидать от курса доллара в марте 2024 года
Чего ожидать от курса доллара в марте 2024 года
Курс доллара к гривне в марте 2024 года будет зависеть от решения Соединенных Штатов о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере $60 млрд.
Об этом рассказал экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
По словам Пендзина, если помощь не примут — курс, вероятно, будет ослабевать.
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«Если мы с вами увидим, что американцы денег не дадут, то Украина будет аккумулировать очень много дополнительных ресурсов для финансирования закупки вооружения. Наверное, будут сокращаться какие-то социальные расходы, чтобы выделить дополнительные деньги», — отметил эксперт.
Он также напомнил, что в марте проходит индексация социальных стандартов. Поэтому, несмотря на то что Украине должен поступить первый платеж в размере €4,5 млрд от ЕС, есть вопрос, хватит ли этих денег.

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«Возможно, правительству придется растягивать индексацию на более длительный период времени», — отметил Пендзин.
В то же время, если США все же проголосуют за продление поддержки Украины, изменений в курсе не будет.
«Если дадут, то ничего не будет меняться и март будет таким же, как и февраль. Коридор — 38−39 грн за доллар», — подчеркнул эксперт.

Справка Finance.ua:

  • 13 февраля Сенат США принял законопроект на сумму свыше $95 млрд, который предусматривает финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них — $60 млрд для Украины.
  • 16 февраля Палата представителей Конгресса США, не одобрив законопроект о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, решила уйти на перерыв до 28 февраля.
  • В конце февраля спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что вопрос предоставления помощи Украине будет рассмотрен после того, как будет продолжено финансирование американского правительства.
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