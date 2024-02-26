Курс доллара: прогноз на начало весны — Finance.ua

Курс доллара: прогноз на начало весны Сегодня 17:00 — Валюта

Курс доллара: прогноз на начало весны

Курс доллара в Украине в начале весны не будет существенно меняться. Как прогнозирует эксперт Даниил Монин, вероятнее всего, доллар в марте будет держать отметку в 38 грн/долл.

По его мнению, финансовая поддержка партнеров может держать американскую валюту на более или менее стабильной ценовой отметке. Если же этого не произойдет, то курс «взлетит».

«Есть надежда, что американцы тоже будут определяться за март с поддержкой Украины, и потому видится скорее курс около 38 гривен весной», — отметил эксперт.

Отмечается, что вариант, когда валюта может подорожать, возможен — в том случае, если Украина не будет получать средства от Евросоюза. Монин считает, что Нацбанк сможет загладить спрос, а потому курс гривны не сильно ослабнет.

Телеканал 24 По материалам:

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