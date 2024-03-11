НБУ снизил объемы продажи валюты почти до годового минимума — Finance.ua
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НБУ снизил объемы продажи валюты почти до годового минимума

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НБУ снизил объемы продажи валюты почти до годового минимума
НБУ снизил объемы продажи валюты почти до годового минимума
Чистая продажа долларов Национальным банком уменьшилась до 133,69 млн долларов против 291,3 млн долларов неделей ранее. По данным НБУ, это самый низкий показатель за 11 месяцев.
Объем продажи валюты уменьшился более чем вдвое, сокращаясь с 320,9 млн долларов до 156,8 млн долларов, тогда как покупка, хоть и упала на 6,5 млн долларов по сравнению с прошлой неделей, все еще оставалась на высоком уровне — 23, 11 млн долларов.

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Официальный курс по итогам недели повысился на 1 копейку до 38,1410 гривен за 1 доллар. На наличном рынке гривна за неделю немного выросла, с 38,59 гривен за 1 доллар до 38,53 гривен.
За февраль чистая продажа НБУ снизилась до 1,5 млрд долларов по сравнению с 2,53 млрд долларов в январе, 3,55 млрд долларов в декабре и 2,45 млрд долларов в ноябре.
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Однако в феврале внешняя поддержка составила лишь около 0,8 млрд долларов, что привело к снижению международных резервов на 3,8%, или на 1,47 млрд долларов, до 37,05 млрд долларов, после того как они упали на 4,9% или на 1,98 млрд долларов в январе.
Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что курс доллара к концу 2024 года вырастет до 41,02 грн/доллар, а к концу следующего — до 43,89 грн/доллар.
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По материалам:
УНН
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