Стал дешевле и «дольше»: как изменился госдолг Украины с начала войны — Finance.ua

Стал дешевле и «дольше»: как изменился госдолг Украины с начала войны Сегодня 16:01 — Казна и Политика

Стал дешевле и «дольше»: как изменился госдолг Украины с начала войны

Средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины с 2022 года сократилась в 1,5 раза, а средневзвешенная срочность увеличилась вдвое — до 12,26 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По состоянию на 31 декабря 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6,98 трлн грн, или $166,1 млрд. По предварительным расчетам, государственный долг Украины к ожидаемому ВВП в 2024 году составляет 87,9%.

Размер государственного долга:

государственный и гарантированный государством внешний долг — 5,05 трлн грн (72,3% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $120,1 млрд;

государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1,93 трлн грн (27,7%), или $46,0 млрд.

Причины увеличения госдолга в 2024 году

В 2024 году сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 1,46 трлн грн ($20,7 млрд) в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

Крупнейшим источником финансирования государственного бюджета в 2024 году стало финансирование Европейского Союза.

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За год задолженность Украины по льготным кредитам от ЕС увеличилась на 600,5 млрд грн ($11,1 млрд), платежи за обслуживание по которым будут компенсироваться странами Европейского Союза.

Тенденция на продление сроков государственного долга и снижение его стоимости наблюдается как в течение отчетного периода, так и за последние несколько лет. В частности, с 2022 года по состоянию на 31 декабря 2024 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась в 1,5 раза — с 7,79% до 5,09%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 2 раза — с 6,27 лет до 12,26 лет.

Инфографика: Министерство финансов

Крупнейшие кредиторы Украины

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют:

льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств — 58%;

выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке — 28%;

выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке — 12%;

ссуды, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений — 2%.

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга:

доля евро — 33%;

дол. США — 27%;

гривны — 25%;

СПЗ — 11%;

в других валютах, в том числе в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах — 4%.

Инфографика: Министерство финансов

В течение 2024 года Минфин провел 201 аукцион по размещению ОВГЗ, чем привлек 640 млрд грн на покрытие дефицита государственного бюджета.

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Процент рефинансирования рыночных облигаций внутреннего государственного займа по состоянию на 31 декабря 2024 составил 167%, при этом процент рефинансирования ОВГЗ, номинированных в гривне — 200%, в долларах США — 115%, в евро — 83%.

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