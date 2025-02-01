Госдолг Украины вырос до 7 триллионов гривен — Finance.ua
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Госдолг Украины вырос до 7 триллионов гривен

Казна и Политика
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Госдолг Украины вырос до 7 триллионов гривен
Госдолг Украины вырос до 7 триллионов гривен
По итогам 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6,98 трлн грн (или 166,1 млрд долл. США).
Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Министерства финансов.

Основные показатели госдолга в 2024 году

В 2024 году государственный долг Украины вырос на 26,5% в гривневом эквиваленте (+1461 млрд грн) и на 14,3% в валютном эквиваленте (+20,7 млрд долл.).
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Прямой государственный долг увеличился на 22,6 млрд долл., в то время как гарантированный государством долг сократился на 1,9 млрд долл.

Что повлияло на рост и уменьшение задолженности

Основным фактором роста долга стало увеличение внешней задолженности, которая составляла примерно 7/8 от общего прироста. Остальные (1/8) — за счет ОВГЗ.
Рост внешнего долга Украины в 2024 году был в значительной степени обусловлен получением льготных кредитов от ЕС.
В частности, речь идет о:
  • 11,1 млрд долл. в рамках программы Ukraine Facility;
  • 8,9 млрд долл. от группы Всемирного банка;
  • 2,4 млрд долл. от МВФ;
  • 1,4 млрд долл. от правительства Канады.
На уменьшение государственного долга больше повлияло сокращение задолженности по еврооблигациям через реструктуризацию последних (-4,5 млрд долл. суммарно).
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Расходы на обслуживание долга в 2024 году составили 8,8% бюджета (против 8,2% в 2023 году).
Соотношение долга к ВВП достигло 90,4%, хотя это ниже прогнозов МВФ (92,2−95,6%).
Несмотря на рост долговой нагрузки, большинство нового долга предоставлено на льготных условиях, что позволяет поддерживать финансовую стабильность в условиях войны.
«Долговая нагрузка как для полномасштабной войны остается умеренной, и соответствует параметрам, определенным программой EFF», — резюмировал Гетманцев.
По материалам:
Finance.ua
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