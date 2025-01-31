За 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65%, — Forbes Сегодня 13:48

За 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65%, — Forbes

В 2024 долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65%. В настоящее время эта сумма составляет $22,6 миллиарда.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Группа Всемирного банка фактически стала вторым по размеру внешним кредитором Украины. Первенство — за Европейским Союзом, долг перед которым вырос на 34%.

«В 2024 году совокупный государственный долг Украины увеличился на 26,5% до 6981 млрд грн, что эквивалентно 92% ВВП. Прямой государственный долг составляет 6692 млрд грн (или 95,9% от общего долга), гарантированный государством долг — 289 млрд грн. Доля группы Всемирного банка в общем объеме государственного долга достигла 14%. В частности, ее роль среди внешних кредиторов составляет уже 19%.

Причиной столь стремительного увеличения долга перед Всемирным банком называют направление многими международными партнерами финансирования через фонды этого института.

В то же время задолженность Украины перед Международным валютным фондом увеличилась в 2024 году до $18,9 млрд. Рост составил 15%. Следует отметить, что $4,2 млрд из этой суммы практически не подлежит погашению.

«Удельный вес МВФ в общей задолженности Украины составляет 11%, во внешнем государственном долге — 16%. Крупнейшим внешним кредитором Украины остается Европейский союз, задолженность перед которым за 2024 год выросла на 34% до $44 млрд (без учета европейских банков развития). Доля ЕС в государственном долге Украины составляет 27%, в том числе во внешнем государственном долге — 37%», — добавляют в издании.

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УНІАН По материалам:

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