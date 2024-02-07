США планируют увеличить производство боеприпасов для нужд Украины — Finance.ua

США планируют увеличить производство боеприпасов для нужд Украины 07.02.2024, 00:32 — Мир

США планируют увеличить производство боеприпасов для нужд Украины

Во вторник, 6 февраля, начальник отдела закупок армии США Даг Буш заявил, что американские военные намерены удвоить производство основных боеприпасов, используемых в Украине до октября 2024 года.

Об этом сообщает Defence One

Согласно отчету, представленному на мероприятии аналитического центра CSIS, производство 155-мм артиллерийских снарядов в США должно вырасти с 28 тысяч в октябре прошлого года — последнего месяца, за который были обнародованы точные цифры — до примерно 37 тысяч в апреле и около 60 тысяч в октябре 2024 года.

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США планируют стремительно увеличить производство в 2025 году — с около 75 тысяч снарядов в апреле до 100 тысяч в октябре.

По словам Буша, это запланированное увеличение частично связано со строительством нового завода в Техасе, который «будет иметь совершенно новый способ производства снарядов, с использованием совершенно новых технологий, ранее никогда не использовавшихся».

Нехватка боеприпасов, особенно крупнокалиберных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, мешает Украине соответствовать российским обстрелам.

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По данным издания, украинские силы выпускают около 2 тысяч снарядов в день, что составляет примерно пятую часть от российского показателя. США пытались удовлетворить огромные потребности Украины в боеприпасах, не снижая при этом свои запасы до опасно низкого уровня.

«Если большие запасы — это способ уменьшить риск длительного обычного конфликта, тогда это нужно рассмотреть», — отметил Буш.

Буш добавил, что инвестиции в производство 155 мм снарядов помогут увеличить способность США создавать снаряды других калибров. Благодаря инвестициям, связанным с Украиной, США получат «более здоровую» промышленную базу для всех типов обычных боеприпасов.

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Однако возможность производства 100 тысяч снарядов в месяц зависит от того, сможет ли Конгресс преодолеть политические разногласия.

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