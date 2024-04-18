США обнародовали обновленный план помощи Украине на $61 млрд — Finance.ua

США обнародовали обновленный план помощи Украине на $61 млрд Сегодня 10:01 — Казна и Политика

США обнародовали обновленный план помощи Украине на $61 млрд

В США обнародовали законопроект о дополнительном финансировании для Украины, подготовленный спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном вместо документа, согласованного Сенатом США. Законопроект должен быть принят в субботу и направлен на рассмотрение Сената.

Обновленный документ предусматривает выделение около $61 млрд на помощь Украине и союзникам и пополнение запасов американской армии, цитирует « Европейская правда » текст документа

По словам Майка Джонсона, финальное голосование за одобрение этого законопроекта, а также аналогичные документы по Израилю и Тайваню, ожидается вечером в субботу 20 апреля.

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Из этой суммы почти $28 млрд пойдет на все операции, связанные с военной помощью США Украине.

Из них почти $13,8 млрд до 30 сентября 2025 года направляются на программу Ukraine Security Assistance Initiative, по которой Пентагон подписывает контракты с американскими оборонными компаниями для предоставления Киеву нового вооружения и оборудования.

Чуть более $13,4 млрд могут быть направлены на замену и ремонт переданного Украине вооружения, а также для финансирования обучения украинцев.

По программе Foreign Military Financing, предусматривающей выделение грантов на покупку оружия у производителей, заложено $1,6 млрд.

Отдельное положение законопроекта предусматривает, что администрация Джо Байдена должна «быстрее» передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В то же время президент США может отложить это решение, если оно «будет вредить интересам национальной безопасности США».

Что касается экономической помощи, то законопроект предполагает выделение $7,899 млрд в виде кредитов до 30 сентября 2025 года.

В кредит также будет предоставлена гуманитарная помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии — на $1,575 млрд.

В то же время после ноября 2024 года президент США сможет списать 50% задолженности по этим кредитам, а с 1 января 2026 года — 100% задолженности при условии, если это решение поддержит Конгресс.

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Законопроект Джонсона содержит ряд требований к администрации Байдена относительно отчетности.

В течение 30 дней после принятия администрация должна предоставить Конгрессу отчет обо всем оружии и связанном финансировании, которое США предоставили Украине с 24 февраля 2022 года. А в течение 60 дней отчет о том, как осуществлялся контроль за учетом оружия.

Кроме того, в течение 45 дней Конгресс США должен получить от администрации Байдена «стратегию поддержки Украины», которая должна быть многолетней и содержать перечень «конкретных целей», которые администрация стремится достичь.

Президент США Джо Байден уже выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

«Палата представителей должна принять этот пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро за ним последовать», — заявил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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