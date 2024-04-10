Есть ли «план Б» без помощи США? Соратник Зеленского раскрыл карты — Finance.ua

Есть ли «план Б» без помощи США? Соратник Зеленского раскрыл карты Сегодня 09:03 — Казна и Политика

Есть ли «план Б» без помощи США? Соратник Зеленского раскрыл карты

Если Украина не получит $11 млрд помощи от Соединенных Штатов Америки, следствием этого станут тяжелые непопулярные решения украинских властей.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «Главкому».

По словам Гетманцева, есть только два механизма решения проблем такого масштаба, как недостаток $11 млрд — это эмиссия, которая повлечет за собой инфляцию и девальвацию, и/или секвестр бюджета (сокращение расходов в бюджете. — Ред.).

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«Мы не видим особого потенциала в экономике для существенного повышения налогов, но инфляция — это тоже налог, налог на бедных. И это очень плохой сценарий. Но на сегодняшний день мы даже не рассматриваем эти варианты и уверены, что партнерами будет принято справедливое решение», — объясняет нардеп.

Гетманцев заметил, что на первое полугодие Украина точно обеспечена поступлениями в необходимом объеме даже с учетом отложения помощи от Штатов. Однако на эту помощь правительство очень рассчитывает, так как пройти целый год без этих средств не будет легкой задачей.

«И мы все-таки на нее (на помощь США. — Ред.) уверенно рассчитываем, потому что имеем соответствующие заявления от представителей обеих партий Конгресса. Поэтому есть обоснованные надежды, что она в том или ином формате будет проголосована, и, возможно, даже в апреле. Тогда 2024 год мы вообще проходим абсолютно уверенно», — подчеркнул глава парламентского комитета по финансам.

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Депутат также акцентировал внимание на помощи от Японии, Британии и Канады, которые предоставили Украине примерно $3 млрд. Гетманцев заметил, что «любая помощь для нас бесценна и важна, а от таких важных и влиятельных государств, которые готовы помогать нам в очень крупных размерах — тем более».

Отдельно нардеп прокомментировал возможность предоставления помощи от США в кредит. По его мнению, для Украины значительно лучше грантовая помощь, и украинцы очень благодарны за такую ​​помощь от Соединенных Штатов в предыдущие годы.

«Но мы воспримем любое решение, которое выберет наш стратегический партнер. Конечно, будем убеждать и бороться за грантовые деньги, но кредитные деньги также для нас приемлемы», — подчеркнул Гетманцев.

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По его словам, в переговорах с США Украина — не сильная сторона, которая может определять условия. К тому же выделение средств Украине имеет свой внутриполитический избирательный аспект в США, на который невозможно влиять.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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