США и ЕС ввели санкции против Ирана за разработку и передачу дронов россии — Finance.ua

США и ЕС ввели санкции против Ирана за разработку и передачу дронов россии Сегодня 10:15 — Мир

США и ЕС ввели санкции против Ирана за разработку и передачу дронов россии

Соединенные Штаты и Европейский союз ввели санкции против компаний и физических лиц в Иране, причастных к производству ударных БПЛА и передаче их россии.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США.

«Соединенные Штаты вводят санкции против четырех иранских юридических и одного физического лица, связанных с разработкой, производством и распространением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предоставляемых россии иранским режимом, а также марионеткам и партнерам боевиков с целью продолжения конфликта и дестабилизации региона. Эти решения были приняты одновременно с введением Европейским Союзом санкций против физических и юридических лиц, имеющих отношение к иранской индустрии беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

«Мы приветствуем первое применение новых санкций ЕС, направленных на дестабилизирующее поведение Ирана и поддержку терроризма на Ближнем Востоке», — отметил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

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Санкции введены против четырех организаций, связанных с компанией Rayan Roshd Afzar Company, а также против руководителя Организации авиационной промышленности Ирана, дочерней компании Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана, осуществляющей надзор за производителями БПЛА, в том числе Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company и Qods Aviation Industries.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Иран открыто поставляет в россию не только дроны, но и ракеты.

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Также Bild сообщал, что, вероятно, Иран впервые поставил россии новейшие авиабомбы Qaem-5 («Каим-5») для ударов по Украине. По мнению издания, это указывает на «новый уровень» военного сотрудничества Тегерана и Кремля. В самом Иране эти бомбы приняли на вооружение всего пять лет назад.

УНІАН По материалам:

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