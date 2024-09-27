Запад увеличивает взносы в подготовку квалифицированных работников в Украине — Finance.ua

Запад увеличивает взносы в подготовку квалифицированных работников в Украине Сегодня 10:45 — Мир

Запад увеличивает взносы в подготовку квалифицированных работников в Украине

ЕС, Польша и Эстония присоединились к действующей программе Правительства Германии Skills4Recovery, чтобы расширить возможности обучения молодежи и взрослых в Украине и подготовить более 4700 квалифицированных специалистов для восстановления страны.

Об этом сообщило Министерство экономики.

Расширенная помощь в рамках Совместной инициативы Skills4Recovery предусматривает:

увеличение более чем вдвое общих взносов доноров в Skills4Recovery — с 10 млн евро до 25,5 млн евро;

обучение более 4700 квалифицированных работников для экономики Украины;

поддержку 50 поставщиков услуг профессионального образования;

распространение лучших практик по управлению учебными заведениями, инклюзии, цифровизации и сотрудничества с частным сектором на всей территории Украины;

консультативную помощь в формировании политики реализации мероприятий Плана Украины в сфере развития человеческого капитала и вступления в ЕС.

Кроме того, расширяется географический охват инициативы с шести областей на всю территорию Украины.

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Почему это важно

«Преодоление структурной безработицы и дисбалансов на рынке труда через развитие человеческого капитала — одна из приоритетных задач для Правительства. Благодаря расширению программы Skills4Recovery более 4700 украинцев во всех регионах смогут овладеть новой профессией или повысить квалификацию, что поможет им стать более конкурентными на рынке труда. Полсотни учебных заведений профтехобразования получат поддержку и возможность повысить свои возможности в подготовке востребованных специалистов. Благодарим партнеров за совместные шаги для усиления человеческого капитала в Украине», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В то же время в Минэкономики отметили важность не только преодолеть дисбалансы на рынке труда, но и создать возможности для украинцев адаптироваться к новым условиям, повышая свой профессиональный уровень.

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