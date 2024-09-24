Как получить ваучер на бесплатное обучение от Государственной службы занятости — Finance.ua

Как получить ваучер на бесплатное обучение от Государственной службы занятости Сегодня 19:03 — Личные финансы

Как получить ваучер на бесплатное обучение от Государственной службы занятости

Государственная служба занятости предлагает возможность получить ваучер для обучения. Специалисты портала robota.ua рассказали подробности.

Ваучер — документ, дающий право бесплатного обучения в большинстве учебных заведений, предприятиях, учреждениях и организациях, имеющих лицензию Министерства образования и науки Украины. Это возможность повысить квалификацию или пройти переподготовку.

В перечне, утвержденном Министерством экономики Украины, есть выбор из 124 профессий и специальностей. А список учебных заведений, принимающих ваучеры, каждые 3 месяца публикуется на сайте Министерства образования и науки. С ним можно ознакомиться здесь

Кто может получить ваучер

Право получить ваучер имеют следующие категории людей:

люди старше 45 лет, имеющие не менее 15 лет трудового стажа;

участники/участники боевых действий (при условии обращения в течение трех лет со дня увольнения);

люди с инвалидностью и внутренне перемещенные лица (при отсутствии подходящей работы);

уволенные с военной службы по болезни или сокращению штата;

люди, вернувшиеся из плена;

люди, получившие ранение, контузию или увечье в период военного положения.

Но даже если человек принадлежит к одной из этих категорий, есть некоторые исключения. В частности, ваучер не могут получить те, кто:

зарегистрирован как безработный;

проходили за последние три года переподготовку на средства Фонда государственного социального страхования;

не имеют профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования.

Ваучер не «привязывается» к определенному заведению, профессии или специальности. Он кажется человеку на определенный уровень образования: переподготовка, специализация, повышение квалификации или обучение на следующем уровне.

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С помощью ваучера можно овладеть новыми навыками и профессиями, пройти переподготовку по рабочей профессии или получить степень магистра, уже имея степень бакалавра или специалиста. На аспирантуру и докторантуру ваучер не распространяется.

На сегодняшний день ваучер покрывает образовательные услуги на сумму 30 280 гривен. Стоимость ваучера не может превышать 10-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Если стоимость обучения превышает максимальную стоимость ваучера, то человек или работодатель могут произвести оплату разницы стоимости обучения.

Как получить ваучер на обучение?

Подать заявку можно двумя способами — оффлайн и онлайн. В первом случае следует обратиться в любой ближайший центр занятости в своем городе. Во втором — подать онлайн-заявку на сайте Государственной службы занятости. Заполняя форму, нужно указать:

образование;

категорию, к которой вы относитесь (ВПЛ, человек с инвалидностью, участник боевых действий и другие);

профессию/специальность, которую хотите получить;

желаемый регион обучения;

центр занятости, где вы хотите получить ваучер;

телефон и адрес электронной почты.

Заявка онлайн обрабатывается 3 рабочих дня. Далее специалист центра занятости связывается с кандидатом. Человек получает полный ответ, где может пройти обучение и консультацию по получению ваучера.

Чтобы реализовать ваучер, есть 90 дней, его можно взять однократно.

Кто чаще всего получает ваучеры и какие профессии самые популярные?

Цель программы — сделать людей более конкурентоспособными на рынке труда. Большинство получающих ваучеры, лица, работающие и нуждающиеся в расширении профессиональных компетенций.

Например, многие женщины, особенно внутренне перемещенные, идут учиться на кондитеров и впоследствии открывают собственное дело. Люди с высшим образованием, офисные работники овладевают рабочими профессиями. Больше всего учатся на водителей, трактористов, портных, продавцов и поваров. Некоторые уже имеют специальность и повышают квалификацию. В 2024 году наибольшее количество ваучеров было выдано на медсестринство. Кроме медсестринства, в топе второй год подряд остается психология.

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В прошлом году ваучеры на обучение получили более 18 тысяч украинцев. В январе-августе 2024 года — 17 тысяч, из них 491 — защитники и защитницы.

Для участников и участников боевых действий есть определенные льготы. Например, есть две специальности — экономика и менеджмент, которые доступны по ваучерам только для них. Никакая другая категория людей не может получить ваучер по этим специальностям.

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