Сколько абитуриентов получили грант на обучение через «Дія» — Finance.ua

Сколько абитуриентов получили грант на обучение через «Дія» Сегодня 07:11

Сколько абитуриентов получили грант на обучение через «Дія», Фото: freepik

Через приложение «Дія» около 17 тысяч поступающих уже получили гранты на обучение в высших учебных заведениях.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона «Единые новости».

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Он отметил, что самая главная задача на сегодняшний день — трансформировать систему образования, чтобы дети находили себя и занимались тем, чем они хотят заниматься.

По его словам, грантовый подход может помочь решить эту задачу.

«Поэтому в этом году примерно 17 тысяч абитуриентов получили грант на обучение. Это эксперимент, такой проект вводится впервые. Надеюсь, что в следующем году уже все абитуриенты смогут получить этот обучающий грант», — сказал он.

Федоров добавил, что все подавшиеся на грант поступающие уже проинформированы о его получении.

Он напомнил, что его размер зависит от балла, на который абитуриент сдал экзамен. Также на сумму влияет специальность.

В частности, для тех, кто сдал НМТ на 150 баллов, грант будет составлять 15 000+ грн, на 170 баллов — 25 000+ грн.

Укрінформ По материалам:

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