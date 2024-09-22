Сколько абитуриентов получили грант на обучение через «Дія» — Finance.ua

Сколько абитуриентов получили грант на обучение через «Дія»
Через приложение «Дія» около 17 тысяч поступающих уже получили гранты на обучение в высших учебных заведениях.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона «Единые новости».
Он отметил, что самая главная задача на сегодняшний день — трансформировать систему образования, чтобы дети находили себя и занимались тем, чем они хотят заниматься.
По его словам, грантовый подход может помочь решить эту задачу.
«Поэтому в этом году примерно 17 тысяч абитуриентов получили грант на обучение. Это эксперимент, такой проект вводится впервые. Надеюсь, что в следующем году уже все абитуриенты смогут получить этот обучающий грант», — сказал он.
Федоров добавил, что все подавшиеся на грант поступающие уже проинформированы о его получении.
Он напомнил, что его размер зависит от балла, на который абитуриент сдал экзамен. Также на сумму влияет специальность.
В частности, для тех, кто сдал НМТ на 150 баллов, грант будет составлять 15 000+ грн, на 170 баллов — 25 000+ грн.
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