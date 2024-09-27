Разрешена ли тонировка автомобиля в Европе: нормы и штрафы — Finance.ua

Разрешена ли тонировка автомобиля в Европе: нормы и штрафы
Тонировка стекла на автомобилях в Европе регулируется разными законами в каждой стране, но существуют общие правила, касающиеся уровня затемнения стекла для обеспечения безопасности дорожного движения. Основные ограничения и штрафы могут отличаться в зависимости от страны Европейского Союза (ЕС).
Это все регулируется правилом № 43 Европейской экономической комиссии ООН «Стекло, безопасное для наземного транспорта», определяющим требования к светопропусканию стекла и цветным пленкам.
Основные правила включают:
- разрешение на затемнение заднего, бокового стекла и полусферы (конкретных ограничений на светопропускающую способность не устанавливается);
- запрет на тонировку переднего, бокового и лобового стекла, за исключением использования прозрачной атермальной пленки со светопроницаемостью не менее 80%.
Учтите, что во многих странах запрещена тонировка ветрового и передних боковых окон, поэтому тонировки стекла не должно быть или может быть так называемая «европейская тонировка» — когда передние окна не тонированы, а задние пассажирские затонированы.
Кстати, это одна из самых распространенных причин того, почему на границе не пропускают автомобили наших граждан.
В Европе проверка уровня прозрачности стекла обычно производится полицией во время дорожных проверок или технических осмотров. Инспекторы могут использовать специальные измерительные приборы для определения уровня затемнения, такие как тауметр.
Так, в Германии и Франции требования к прозрачности лобового стекла являются одними из самых жестких, с максимально допустимым затмением около 30%.
В Великобритании и Испании правила менее строгие, однако они все еще предусматривают определенные ограничения для разных частей автомобиля.
Ограничения на тонировку стекла в европейских странах:
- Германия и Франция. Требования очень строгие: тонировка лобового стекла запрещена, за исключением 10 сантиметров в верхней части. Для боковых окон на передней двери разрешено затемнение не более 30%. Тонировка задних окон имеет меньше ограничений, но пленка должна соответствовать стандартам качества.
- Испания. Лобовое стекло должно оставаться прозрачным, за исключением определенных случаев. Затемнение боковых окон на передних дверях разрешено до 30%, тогда как задние боковые и заднее окно могут быть затемнены сильнее.
- Великобритания. Тонирование лобового стекла запрещено. Боковые передние окна могут быть затемнены до 30%, и тонировка должна быть выполнена пленкой, соответствующей установленным стандартам.
- Италия. Тонировка лобового стекла запрещена, кроме незначительных отступов в верхней части. Относительно задних окон существуют более гибкие правила, позволяющие больше вариаций в тонировке.
- Венгрия. Прозрачность тонирования ветрового стекла и передних боковых окон не должна превышать 75% и 70% соответственно.
- Швеция. В Швеции нормы тонирования несколько жестче по сравнению с другими странами. Здесь нужно, чтобы передние боковые стекла пропускали не менее 75% света, а переднее стекло — не менее 80%.
Штрафы и другие последствия в Европе за тонировку стекла
Штрафы за нарушение правил тонировки могут существенно варьироваться в зависимости от страны. Например, в Германии штрафы могут составлять до 75 евро, во Франции — до 135 евро, а в Великобритании — до 1 тыс. фунтов стерлингов за повторное нарушение.
Водителям, нарушившим правила тонировки, может быть выдано предписание на устранение нарушения, которое может включать удаление тонировочной пленки или приведение автомобиля в соответствие со стандартами.
Нарушение правил тонировки может также повлиять на страховое покрытие при ДТП, поскольку страховщики могут отказать в компенсации, если автомобиль не соответствует установленным стандартам.
В некоторых странах автомобилям с незаконной тонировкой могут отказать в прохождении технического осмотра до устранения нарушения.
Детальнее о нормах тонирования авто в Украине и Европе читайте в статье по ссылке.
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