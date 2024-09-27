Разрешена ли тонировка автомобиля в Европе: нормы и штрафы — Finance.ua

Разрешена ли тонировка автомобиля в Европе: нормы и штрафы Сегодня 20:01 — Личные финансы

Разрешена ли тонировка автомобиля в Европе: нормы и штрафы

Тонировка стекла на автомобилях в Европе регулируется разными законами в каждой стране, но существуют общие правила, касающиеся уровня затемнения стекла для обеспечения безопасности дорожного движения. Основные ограничения и штрафы могут отличаться в зависимости от страны Европейского Союза (ЕС).

Это все регулируется правилом № 43 Европейской экономической комиссии ООН «Стекло, безопасное для наземного транспорта», определяющим требования к светопропусканию стекла и цветным пленкам.

Основные правила включают:

разрешение на затемнение заднего, бокового стекла и полусферы (конкретных ограничений на светопропускающую способность не устанавливается);

запрет на тонировку переднего, бокового и лобового стекла, за исключением использования прозрачной атермальной пленки со светопроницаемостью не менее 80%.

Учтите, что во многих странах запрещена тонировка ветрового и передних боковых окон, поэтому тонировки стекла не должно быть или может быть так называемая «европейская тонировка» — когда передние окна не тонированы, а задние пассажирские затонированы.

Кстати, это одна из самых распространенных причин того, почему на границе не пропускают автомобили наших граждан.

В Европе проверка уровня прозрачности стекла обычно производится полицией во время дорожных проверок или технических осмотров. Инспекторы могут использовать специальные измерительные приборы для определения уровня затемнения, такие как тауметр.

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Так, в Германии и Франции требования к прозрачности лобового стекла являются одними из самых жестких, с максимально допустимым затмением около 30%.

В Великобритании и Испании правила менее строгие, однако они все еще предусматривают определенные ограничения для разных частей автомобиля.

Ограничения на тонировку стекла в европейских странах:

Германия и Франция. Требования очень строгие: тонировка лобового стекла запрещена, за исключением 10 сантиметров в верхней части. Для боковых окон на передней двери разрешено затемнение не более 30%. Тонировка задних окон имеет меньше ограничений, но пленка должна соответствовать стандартам качества. Испания. Лобовое стекло должно оставаться прозрачным, за исключением определенных случаев. Затемнение боковых окон на передних дверях разрешено до 30%, тогда как задние боковые и заднее окно могут быть затемнены сильнее. Великобритания. Тонирование лобового стекла запрещено. Боковые передние окна могут быть затемнены до 30%, и тонировка должна быть выполнена пленкой, соответствующей установленным стандартам. Италия. Тонировка лобового стекла запрещена, кроме незначительных отступов в верхней части. Относительно задних окон существуют более гибкие правила, позволяющие больше вариаций в тонировке. Венгрия. Прозрачность тонирования ветрового стекла и передних боковых окон не должна превышать 75% и 70% соответственно. Швеция. В Швеции нормы тонирования несколько жестче по сравнению с другими странами. Здесь нужно, чтобы передние боковые стекла пропускали не менее 75% света, а переднее стекло — не менее 80%.

Штрафы и другие последствия в Европе за тонировку стекла

Штрафы за нарушение правил тонировки могут существенно варьироваться в зависимости от страны. Например, в Германии штрафы могут составлять до 75 евро, во Франции — до 135 евро, а в Великобритании — до 1 тыс. фунтов стерлингов за повторное нарушение.

Водителям, нарушившим правила тонировки, может быть выдано предписание на устранение нарушения, которое может включать удаление тонировочной пленки или приведение автомобиля в соответствие со стандартами.

Нарушение правил тонировки может также повлиять на страховое покрытие при ДТП, поскольку страховщики могут отказать в компенсации, если автомобиль не соответствует установленным стандартам.

В некоторых странах автомобилям с незаконной тонировкой могут отказать в прохождении технического осмотра до устранения нарушения.

Детальнее о нормах тонирования авто в Украине и Европе читайте в статье по ссылке.

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