Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото) — Finance.ua

Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото) Сегодня 03:58 — Технологии&Авто

Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото)

Лучшие авто бюджетного сегмента выбрали на основе данных тест-драйвов, краш-тестов и отзывов владельцев. В рейтинг попали седаны, хэтчбеки и компактные кроссоверы.

Цены на новые автомобили растут с каждым годом. Новые нормы по безопасности и экологии заставляют устанавливать дорогостоящее оборудование, и глобальная инфляция отражается на стоимости машин. Впрочем, на рынке хватает доступных бюджетных моделей и лучшие из них определило американское издание Consumer Reports, занимающееся потребительскими исследованиями.

Рейтинг составили на основе результатов тест-драйвов авто и краш-тестов, отзывов владельцев, а также информации о надежности моделей и основных их неисправностях. В него попали компактные седаны, хэтчбеки и кроссоверы. И хотя часть этих моделей официально не продается в Украине, они попадают к нам подержанными.

Buick Envista

Компактный купе-кроссовер отличается элегантным дизайном и качественным салоном. Его 1,3-литровый 137-сильный турбомотор тяговитый и довольно экономичный — 7,8 л/100 км в смешанном цикле. Это единственный представитель премиальных брендов в рейтинге, хотя модель достаточно дешевая — стоит от 24 000 долларов.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra — компактный седан с оригинальным дизайном за небольшие деньги. Авто стоимостью от $22 000 хорошо укомплектовано и достаточно просторно внутри. В линейке имеется экономичный гибрид, который расходует в среднем 4,4 л на 100 км.

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Hyundai Venue

Hyundai Venue — один из самых доступных кроссоверов на рынке. Его можно приобрести за $21 000, причем базовая модель не будет «пустой» — есть кондиционер, камера и датчик света. Для своих размеров Hyundai Venue достаточно просторный, а его 1,6-литровый 124-сильный мотор имеет небольшой аппетит.

Kia Forte/Cerato

На смену модели скоро придет новый Kia K4, однако на рынке еще остаются седаны стоимостью от 21 тыс. долларов. Авто порадует экономичностью — 5,7 л на 100 км в смешанном цикле.

Мазда 3

Mazda 3 — недорогое авто для активных водителей. Модель С-класса отлично управляется и имеет резвые движки мощностью до 250 сил. Она дороже остальных автомобилей в этом списке, зато у нее качественный салон и неплохая оснастка.

Nissan Kicks

На рынок вскоре выйдет новый Nissan Kicks второго поколения, поэтому его предшественник сейчас продается по привлекательным ценам. Компактный кроссовер надежен, маневрен и имеет богатую оснастку по безопасности.

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Nissan Sentra

Nissan Sentra — практичный семейный седан за небольшие деньги. Модель достаточно просторная, имеет выразительный дизайн и хорошо оснащена. Как и Nissan Kicks, автомобиль отличается богатой комплектацией по безопасности, а его 2,0-литровый 149-сильный двигатель обеспечивает приличную динамику.

Subaru Impreza

У хэтчбека Subaru Impreza довольно просторный салон, а на ее центральной панели установлен большой тачскрин. Базовая версия получила 2,0-литровый 152-сильный двигатель и вариатор. Конечно, все Subaru Impreza — полноприводные.

Toyota Corolla

Toyota Corolla вернула себе титул самого популярного авто в мире. Можно выбрать седан или хэтчбек, бензиновую или гибридную модификацию. К тому же это один из самых надежных бюджетных автомобилей на рынке.

Фокус По материалам:

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