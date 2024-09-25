Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото) — Finance.ua
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Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото)

Технологии&Авто
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Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото)
Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото)
Лучшие авто бюджетного сегмента выбрали на основе данных тест-драйвов, краш-тестов и отзывов владельцев. В рейтинг попали седаны, хэтчбеки и компактные кроссоверы.
Цены на новые автомобили растут с каждым годом. Новые нормы по безопасности и экологии заставляют устанавливать дорогостоящее оборудование, и глобальная инфляция отражается на стоимости машин. Впрочем, на рынке хватает доступных бюджетных моделей и лучшие из них определило американское издание Consumer Reports, занимающееся потребительскими исследованиями.
Рейтинг составили на основе результатов тест-драйвов авто и краш-тестов, отзывов владельцев, а также информации о надежности моделей и основных их неисправностях. В него попали компактные седаны, хэтчбеки и кроссоверы. И хотя часть этих моделей официально не продается в Украине, они попадают к нам подержанными.

Buick Envista

Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото)
Компактный купе-кроссовер отличается элегантным дизайном и качественным салоном. Его 1,3-литровый 137-сильный турбомотор тяговитый и довольно экономичный — 7,8 л/100 км в смешанном цикле. Это единственный представитель премиальных брендов в рейтинге, хотя модель достаточно дешевая — стоит от 24 000 долларов.

Hyundai Elantra

Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото)
Hyundai Elantra — компактный седан с оригинальным дизайном за небольшие деньги. Авто стоимостью от $22 000 хорошо укомплектовано и достаточно просторно внутри. В линейке имеется экономичный гибрид, который расходует в среднем 4,4 л на 100 км.
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Hyundai Venue

Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото)
Hyundai Venue — один из самых доступных кроссоверов на рынке. Его можно приобрести за $21 000, причем базовая модель не будет «пустой» — есть кондиционер, камера и датчик света. Для своих размеров Hyundai Venue достаточно просторный, а его 1,6-литровый 124-сильный мотор имеет небольшой аппетит.

Kia Forte/Cerato

Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото)
На смену модели скоро придет новый Kia K4, однако на рынке еще остаются седаны стоимостью от 21 тыс. долларов. Авто порадует экономичностью — 5,7 л на 100 км в смешанном цикле.

Мазда 3

Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото)
Mazda 3 — недорогое авто для активных водителей. Модель С-класса отлично управляется и имеет резвые движки мощностью до 250 сил. Она дороже остальных автомобилей в этом списке, зато у нее качественный салон и неплохая оснастка.

Nissan Kicks

Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото)
На рынок вскоре выйдет новый Nissan Kicks второго поколения, поэтому его предшественник сейчас продается по привлекательным ценам. Компактный кроссовер надежен, маневрен и имеет богатую оснастку по безопасности.
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Nissan Sentra

Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото)
Nissan Sentra — практичный семейный седан за небольшие деньги. Модель достаточно просторная, имеет выразительный дизайн и хорошо оснащена. Как и Nissan Kicks, автомобиль отличается богатой комплектацией по безопасности, а его 2,0-литровый 149-сильный двигатель обеспечивает приличную динамику.

Subaru Impreza

Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото)
У хэтчбека Subaru Impreza довольно просторный салон, а на ее центральной панели установлен большой тачскрин. Базовая версия получила 2,0-литровый 152-сильный двигатель и вариатор. Конечно, все Subaru Impreza — полноприводные.

Toyota Corolla

Американцы назвали лучшие бюджетные автомобили 2024 года (фото)
Toyota Corolla вернула себе титул самого популярного авто в мире. Можно выбрать седан или хэтчбек, бензиновую или гибридную модификацию. К тому же это один из самых надежных бюджетных автомобилей на рынке.
По материалам:
Фокус
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