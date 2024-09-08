Компания Hyundai представила обновленный Ioniq 5 (фото) — Finance.ua

Компания Hyundai представила обновленный Ioniq 5 (фото) Сегодня 05:20 — Технологии&Авто

Компания Hyundai представила обновленный Ioniq 5 (фото)

Hyundai подготовила обновленную версию электромобиля Ioniq 5 модельного ряда 2025 года. Обновление включает в себя больший аккумулятор и новую комплектацию XRT, оптимизированную для поездок по бездорожью.

Об этом пишет arenaev.

Кроме того, в США Hyundai интегрировала порт Tesla North American Charging Standard (NACS), предлагая владельцам Ioniq 5 удобный доступ к обширной сети Tesla Supercharger.

Обновленный Hyundai Ioniq 5 в базовой версии теперь имеет батарею емкостью 63 кВтч вместо предыдущей на 58 кВтч. В то же время в версии Long-range емкость батареи выросла с 77,4 кВтч до 84 кВтч.

Всё это должно увеличить запас автономного хода, однако компания не называет обновленных показателей. Также не уточняются данные о мощности двигателя в базовой версии.

Комплектация с двумя двигателями выдает суммарную мощность 320 л.с. и 605 Нм крутящего момента.

В 2025 году Hyundai Ioniq 5 будет иметь модификацию XRT, ориентированную на тех водителей, которые любят выехать в дикую природу.

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В этом случае предлагается увеличенный на 22,9 мм клиренс, специально настроенная подвеска и 18-дюймовые колеса с бездорожными шинами, что улучшает возможности авто на пересеченной местности.

Дополняют картину уникальные бамперы с рисунком «цифрового камуфляжа», увеличенные углы въезда и съезда, а также пара буксирных крюков, способных тянуть прицепы до 2646 кг. Hyundai Ioniq 5 XRT предлагается исключительно в полноприводном исполнении с двумя моторами и большей батареей.

Важной особенностью Ioniq 5 2025 является зарядный порт NACS, предоставляющий доступ к сети Tesla с более 17 тыс. станций Supercharger по всей территории США. Hyundai также предоставит адаптер CCS с каждым автомобилем, обеспечивая совместимость с существующей зарядной инфраструктурой.

Другие заметные обновления Hyundai Ioniq 5 включают в себя обновленный внешний стиль с новыми бамперами, спойлером и аэродинамически эффективными колесами. Интерьер получил переработанную схему климат-контроля, порты USB-C, физические элементы управления подогревом сидений и беспроводные подключения Apple CarPlay и Android Auto.

Hyundai Ioniq 5 2025 года поступит в продажу позже в этом году. Первые партии будут иметь более старый порт CCS. К четвертому кварталу 2024 г. все новые электромобили Hyundai будут оснащены портом NACS. Цена обновленной модели пока не объявляется.

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