Nissan представил новое поколение внедорожника Patrol (фото) — Finance.ua

Nissan представил новое поколение внедорожника Patrol (фото) Сегодня 02:49 — Фондовый рынок

Nissan представил новое поколение внедорожника Patrol (фото)

Компания Nissan устроила две премьеры — в США журналистам показали гигантский внедорожник Armada третьего поколения, а в Абу-Даби — Patrol седьмого поколения. Впрочем, ни для кого не секрет, что фактически это один и тот же автомобиль, но предназначенный для рынков разных стран. А еще они имеют премиального собрата — Infiniti QX80.

По сравнению с прошлым поколением внедорожники выросли совсем немного: длина составляет 5324 миллиметра (+18 мм), но прилично прибавили в ширину (2116 мм, +86 мм). Жесткость рамы на кручение увеличилась на 25%, на 57% - изгибающая жесткость. Впрочем, судя по колесной базе (3075 мм), шасси — модернизация предыдущей конструкции. Схема подвесок также сохранена: двухрычажная спереди и сзади. А главное, в старших комплектациях появилась пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами, как на Infiniti.

Рулевой механизм получил электроусилитель вместо гидравлики. Тормоза теперь работают «по проводам» — на самом деле это должно означать, что давление в гидравлической системе создается электронным модулятором. Все это понадобилось, чтобы обеспечить внедорожник комплексом электронных помощников: адаптивным круиз-контролем ProPilot Assist, а в более дорогих комплектациях — системой удержания в полосе и продвинутым автопилотом ProPilot Assist 2.1, позволяющим убирать руки с руля на шоссе.

Как и на Infiniti QX80, V-образную атмосферную «восьмерку» VK56DE объемом 5,6 литра заменили турбомотором V6 3.5 модели VR35DDTT с непосредственным впрыском. Это принесло небольшое повышение мощности (425 л.с. против 406 л.с. раньше) и значительный рост крутящего момента (700 Нм против 560 Нм). А на Ближнем Востоке будет доступен безнадувный двигатель — V6 3.8 мощностью 316 л.с. (386 Нм).

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Автосвіт По материалам:

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