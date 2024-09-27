Мировой рейтинг самых популярных легковых автомобилей — Finance.ua

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Мировой рейтинг самых популярных легковых автомобилей

Мир
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Мировой рейтинг самых популярных легковых автомобилей
Мировой рейтинг самых популярных легковых автомобилей
Мировой рейтинг самых популярных легковых автомобилей за период с января по август 2024 года возглавляет Tesla Model Y.
Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные focus2move.
С начала года продажи этого электромобиля достигли отметки — 785 591 ед., что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Рейтинг самых популярных моделей новых легковушек:

1. Tesla Model Y — 785 591 ед. (+1,9%)
2. Toyota Corolla — 741 982 ед. (+3,8%)
3. Toyota RAV4 — 673 050 ед. (+19,5%)
4. Ford F-Series — 572 062 ед. (-5,9%)
5. Chevrolet Silverado — 486 143 ед. (+15,5%)
6. Honda CR-V — 481 622 (+11,3%)
7. Hyundai Tucson — 391 813 ед. (-2,5%)
8. Toyota Camry — 360 398 ед. (-11,2%)
9. Toyota Hilux — 354 051 (-7,8%)
10. Kia Sportage — 351 128 ед. (+4,9%)
Напомним, в августе украинцы приобрели новые легковые авто почти на 15 млрд грн. Это на 45% больше, чем в прошлом году и на 28% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 82,4 млрд грн, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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