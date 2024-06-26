США хотят разрешить своим военным компаниям работать в Украине — Finance.ua

США хотят разрешить своим военным компаниям работать в Украине Сегодня 19:30 — Мир

Администрация Джо Байдена стремится отменить запрет на развертывание американских военных подрядчиков в Украине, чтобы помочь Киеву поддерживать и ремонтировать системы вооружения, предоставленные США.

Об этом пишет CNN со ссылкой на четырех американских чиновников.

Изменение, которое, вероятно, будет утверждено в этом году, позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям на работу в Украине впервые после полномасштабного вторжения россии.

Читайте также Корпорация из США планирует запустить производство боеприпасов в Украине

В США надеются, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт находящихся на вооружении украинских военных американских систем вооружения.

Источники подчеркнули, что изменение политики не приведет к столь значительному присутствию американских подрядчиков, которое существовало в Ираке и Афганистане. В Украине одновременно будут работать от нескольких десятков до нескольких сотен подрядчиков.

Решение по-прежнему находится в разработке и еще не получило окончательного одобрения от президента Джо Байдена, отметили собеседники издания.

Читайте также США считают законным использовать активы рф для поддержки Украины

В последние два года Байден настаивал на том, чтобы все американцы, и особенно военные, держались подальше от поля боя в Украине. Госдеп прямо предостерег американцев от поездок в Украину с 2022 года.

Как следствие, предоставленную США военную технику, которая получила повреждения во время боевых действий, пришлось вывозить из Украины в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, который требует времени.

Американские войска могут помочь украинцам с обслуживанием техники только издалека — через видеочат или защищенный телефонный звонок. Работать непосредственно над системами военные и подрядчики США сейчас не могут.

Читайте также США ужесточили санкции против россии

Чиновники администрации начали пересматривать эти ограничения в течение последних нескольких месяцев. Если разрешить опытным американским подрядчикам, финансируемым правительством США, присутствовать в Украине, то они смогут помочь в ремонте оборудования гораздо быстрее. В частности, регулярное обслуживание потребуется истребителям F-16, которые Украина должна получить в этом году.

hromadske По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.