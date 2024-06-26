США хотят разрешить своим военным компаниям работать в Украине — Finance.ua

США хотят разрешить своим военным компаниям работать в Украине
Администрация Джо Байдена стремится отменить запрет на развертывание американских военных подрядчиков в Украине, чтобы помочь Киеву поддерживать и ремонтировать системы вооружения, предоставленные США.
Об этом пишет CNN со ссылкой на четырех американских чиновников.
Изменение, которое, вероятно, будет утверждено в этом году, позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям на работу в Украине впервые после полномасштабного вторжения россии.
В США надеются, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт находящихся на вооружении украинских военных американских систем вооружения.
Источники подчеркнули, что изменение политики не приведет к столь значительному присутствию американских подрядчиков, которое существовало в Ираке и Афганистане. В Украине одновременно будут работать от нескольких десятков до нескольких сотен подрядчиков.
Решение по-прежнему находится в разработке и еще не получило окончательного одобрения от президента Джо Байдена, отметили собеседники издания.
В последние два года Байден настаивал на том, чтобы все американцы, и особенно военные, держались подальше от поля боя в Украине. Госдеп прямо предостерег американцев от поездок в Украину с 2022 года.
Как следствие, предоставленную США военную технику, которая получила повреждения во время боевых действий, пришлось вывозить из Украины в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, который требует времени.
Американские войска могут помочь украинцам с обслуживанием техники только издалека — через видеочат или защищенный телефонный звонок. Работать непосредственно над системами военные и подрядчики США сейчас не могут.
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Чиновники администрации начали пересматривать эти ограничения в течение последних нескольких месяцев. Если разрешить опытным американским подрядчикам, финансируемым правительством США, присутствовать в Украине, то они смогут помочь в ремонте оборудования гораздо быстрее. В частности, регулярное обслуживание потребуется истребителям F-16, которые Украина должна получить в этом году.
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