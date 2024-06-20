Корпорация из США планирует запустить производство боеприпасов в Украине — Finance.ua

Корпорация из США планирует запустить производство боеприпасов в Украине
Американская оборонная корпорация Northrop Grumman намерена создать в Украине производство боеприпасов средних калибров.
Об этом сообщило издание Breaking Defense.
Соответствующее заявление официально было сделано одним из директоров компании Дэйвом Бартеллом на международной выставке Eurosatory 2024 в Париже.
По его словам, речь идет о боеприпасах средних калибров, которые используют много боевых машин и зенитные антидроновые системы. Соответствующее намерение стало результатом правительственного проекта с государственным финансированием со стороны Украины и согласованием со стороны правительства США.
«Это наш первый проект, который оплачивается украинскими долларами. Мы планируем расширить это на боеприпасы для танков, 155 мм, и другие, поскольку находим инновационные процессы», — сказал Бартелл.
Он уточнил, что украинское правительство сейчас в целом инвестирует $2 млрд в оборонную промышленность.
При этом у американской компании отказались от других комментариев.
Сейчас Northrop Grumman — третья в мире корпорация по оборонному доходу, который составляет около $32,5 млрд в год. Лидируют Raytheon Technologies Corporation и Lockheed Martin.
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