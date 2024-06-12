Rheinmetall в этом году будет производить в Украине БМП Lynx — Finance.ua

Rheinmetall в этом году будет производить в Украине БМП Lynx Сегодня 23:19 — Технологии&Авто

Rheinmetall в этом году будет производить в Украине БМП Lynx

Немецкая оружейная компания Rheinmetall на конференции по восстановлению Украины в Берлине договорилась с Киевом о начале производства боевых машин пехоты Lynx. Первые машины будут готовы уже в этом году.

Об этом написали корреспонденты Handelsblatt.

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«Мы изготовим первый Lynx уже в этом году», — сказал в комментарии министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

В то же время Камышин и генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер не уточнили ничего о местонахождении производства из соображений безопасности.

Lynx разработан компанией Rheinmetall. Он впервые представлен в 2016 году. Бронемашина имеет модульную конструкцию и может быть оснащена разным вооружением.

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Lynx может использоваться в качестве боевой машины пехоты или как зенитный танк с пушкой калибра от 30 до 35 миллиметров. Он также может быть вооружен 120-миллиметровой танковой пушкой Leopard.

В декабре 2023 года Паппергер рассказывал о планах запустить производство бронетехники в Украине и говорил, что первые 10 бронетранспортеров Lynx для Украины уже производятся в Германии и Венгрии в рамках совместного производства между Rheinmetall и Киевом.

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