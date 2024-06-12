Rheinmetall в этом году будет производить в Украине БМП Lynx — Finance.ua

Rheinmetall в этом году будет производить в Украине БМП Lynx
Немецкая оружейная компания Rheinmetall на конференции по восстановлению Украины в Берлине договорилась с Киевом о начале производства боевых машин пехоты Lynx. Первые машины будут готовы уже в этом году.
Об этом написали корреспонденты Handelsblatt.
«Мы изготовим первый Lynx уже в этом году», — сказал в комментарии министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
В то же время Камышин и генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер не уточнили ничего о местонахождении производства из соображений безопасности.
Lynx разработан компанией Rheinmetall. Он впервые представлен в 2016 году. Бронемашина имеет модульную конструкцию и может быть оснащена разным вооружением.
Lynx может использоваться в качестве боевой машины пехоты или как зенитный танк с пушкой калибра от 30 до 35 миллиметров. Он также может быть вооружен 120-миллиметровой танковой пушкой Leopard.
В декабре 2023 года Паппергер рассказывал о планах запустить производство бронетехники в Украине и говорил, что первые 10 бронетранспортеров Lynx для Украины уже производятся в Германии и Венгрии в рамках совместного производства между Rheinmetall и Киевом.
Поделиться новостью