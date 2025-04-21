США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ Сегодня 12:20 — Энергетика

США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ

США в рамках мирного соглашения по Украине предложили присвоить нейтральный статус территориям вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и передать их под контроль Вашингтона.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных американских чиновников.

Как планируют использовать ЗАЭС

По их словам, в этом случае самая большая в Европе АЭС будет снабжать энергией как Украину, так и захваченные россией украинские области, которые, как предполагается, москва не вернет Киеву после заключения мира.

Какие территории вокруг ЗАЭС могут быть обозначены как нейтральные, а также в каком формате может осуществляться контроль над ними и самой станцией, собеседники WSJ не уточнили.

Также нет данных о том, кто будет в таком случае осуществлять управление ЗАЭС.

Еще в марте пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в управлении атомными электростанциями.

«Владение США этими станциями было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — отмечала Левитт.

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Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что речь шла только о ЗАЭС.

По данным Reuters, Трамп собирался обсудить контроль над этой станцией с Путиным.

Два высокопоставленных украинских чиновника говорили Financial Times, что в Белом доме рассматривают использование ЗАЭС для добычи редкоземельных металлов и других полезных ископаемых в Украине в рамках ресурсного соглашения с Киевом.

Однако в российском МИДе исключили передачу ЗАЭС Украине или любой другой стране. В ведомстве подчеркнули, что в мире нет примеров совместного использования атомных электростанций.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев также исключил передачу станции под управление США.

«Наш объект, находящийся на нашей территории, на нем работают граждане России, как он может руководствоваться представителем другого государства?» — сказал Лихачев.

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