США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ — Finance.ua
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США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ

Энергетика
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США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ
США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ
США в рамках мирного соглашения по Украине предложили присвоить нейтральный статус территориям вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и передать их под контроль Вашингтона.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных американских чиновников.

Как планируют использовать ЗАЭС

По их словам, в этом случае самая большая в Европе АЭС будет снабжать энергией как Украину, так и захваченные россией украинские области, которые, как предполагается, москва не вернет Киеву после заключения мира.
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Какие территории вокруг ЗАЭС могут быть обозначены как нейтральные, а также в каком формате может осуществляться контроль над ними и самой станцией, собеседники WSJ не уточнили.
Также нет данных о том, кто будет в таком случае осуществлять управление ЗАЭС.
Еще в марте пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в управлении атомными электростанциями.
«Владение США этими станциями было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — отмечала Левитт.
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Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что речь шла только о ЗАЭС.
По данным Reuters, Трамп собирался обсудить контроль над этой станцией с Путиным.
Два высокопоставленных украинских чиновника говорили Financial Times, что в Белом доме рассматривают использование ЗАЭС для добычи редкоземельных металлов и других полезных ископаемых в Украине в рамках ресурсного соглашения с Киевом.
Однако в российском МИДе исключили передачу ЗАЭС Украине или любой другой стране. В ведомстве подчеркнули, что в мире нет примеров совместного использования атомных электростанций.
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Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев также исключил передачу станции под управление США.
«Наш объект, находящийся на нашей территории, на нем работают граждане России, как он может руководствоваться представителем другого государства?» — сказал Лихачев.
По материалам:
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